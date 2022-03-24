Göztepe, Konyaspor maçı hazırlıklarına devam etti - Son Dakika
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Göztepe, Konyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

24.03.2022 19:36
Göztepe, Konyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 3 Nisan Pazar günü İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacak Göztepe bu karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 3 Nisan Pazar günü İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacak Göztepe bu karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Stjepan Tomas yönetiminde gerçekleşen antrenmanın ilk bölümünde, ısınmanın ardından pas çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, ikinci bölümde ise taktik çalıştı.

Göztepe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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Spor Toto Süper Lig, Konyaspor, Göztepe, Nisan, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Göztepe, Konyaspor maçı hazırlıklarına devam etti - Son Dakika


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