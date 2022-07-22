Göztepe Lis'in peşinde

Geçen sezon Süper Lig'de Altay 'ın kalesini koruyan Polonyalı kaleci lig bitiminde İngiltere ekibi Southampton'un yolunu tuttu. İngiliz temsilcisinin Lis'i kiralamayı planladığı ve Göztepe'ye olumlu yanıt verdiği ifade edildi. Ancak 25 yaşındaki eldivenin Türkiye 'ye dönüp dönmemekte kararsız olduğu, yönetimin ise Lis'i ikna etmeye çalıştığı vurgulandı.

Spor Toto 1'inci Lig'de transfer döneminde Mamah, Polmer, Hüsamettin, Yunus Emre , Berkin, Uğur Kaan ve Berkay'ı resmen kadrosuna dahil eden Göztepe, kaleci Mateusz Lis için kolları sıvadı.

Kaynak: DHA

Yunus Emre, Spor, Son Dakika

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