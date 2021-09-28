Göztepe maçı sonrası G.Saray, Luyindama'yla sözleşme uzatma görüşmelerini durdurdu

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Galatasaray, Luyindama'nın istikrarsız performansı sonrası sözleşme yenileme görüşmelerini askıya aldı. Formasını kaptıran Kongolu savunmacı, Avrupa Ligi'nde oynanacak Marsilya maçında yerini Marcao'ya bırakacak.

YENİ SÖZLEŞME RESMİYETE DÖKÜLMEDİ

Sabah'ta yer alan habere göre; Luyindama'nın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Bu durumu dikkate alan yönetim, 27 yaşındaki stoperin menajerini geçen hafta İstanbul'a çağırdı ve taraflar prensip anlaşmasına vardı. Fakat Luyindama'nın inişli-çıkışlı performansı yüzünden yeni sözleşme henüz resmiyete dökülmedi. Bonservisine 8 milyon Euro ödenen ve yıllık 1 milyon 50 bin Euro kazanan Luyindama için bir süre daha bekleneceği bildirildi.