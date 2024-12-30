Göztepe, Manisa FK\'ya Özel Maçta Yenildi

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İZMİR, -SÜPER Lig'de devre arasına 28 puanla 4'üncü sırada giren Göztepe, özel maçta karşı karşıya geldiği 1'inci Lig temsilcisi Manisa Futbol Kulübü'ne 2-1 yenildi. Gürsel Aksel Stadı'nda seyirciye kapalı oynanan maçta ev sahibi sarı-kırmızılılar 14'üncü dakikada Tijanic'in golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı bu skorla galip tamamladı. Manisa FK, dakikalar 63'ü gösterdiğinde Osuji ile beraberliği yakaladı. Siyah-beyazlılar 88'inci dakikada Bartu'nun golüyle 2-1'lik üstünlük kurdu. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, Göztepe özel maçı kaybetti. Göztepe, 4 Ocak Cumartesi günü deplasmanda namağlup Galatasaray'la karşılaşacak. 1'inci Lig ekibi Manisa FK ise 5 Ocak Pazar günü Bandırmaspor'a konuk olacak.