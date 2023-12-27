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Göztepe'nin altyapısından yetişen Cüneyt Ertopçu hayatını kaybetti - Son Dakika
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Göztepe'nin altyapısından yetişen Cüneyt Ertopçu hayatını kaybetti

Göztepe'nin altyapısından yetişen ve 1980-1981 sezonunda profesyonel futbol kariyerine başlayan kaleci Cüneyt Ertopçu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ertopçu, Göztepe'de 4 yıl boyunca forma giydikten sonra başka takımlarda oynayıp kariyerini sonlandırmış ve antrenörlük yapmıştı. 62 yaşında vefat eden Ertopçu için Göztepe'den taziye mesajı yayımlandı.

Göztepe\'nin altyapısından yetişen Cüneyt Ertopçu hayatını kaybetti
27.12.2023 - 15:09,
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Göztepe'nin altyapısından yetişen Cüneyt Ertopçu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

1980-1981 sezonunda Göztepe formasıyla profesyonel futbol kariyerine başlayan kaleci Cüneyt Ertopçu, bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Göztepe'nin altyapısında yetişen, 4 yıl boyunca sarı-kırmızılı takımın kalesini koruduktan sonra Denizlispor, İzmirspor, Nevşehirspor ve Mudurnuspor'da oynayıp kariyerini sonlandıran Cüneyt Ertopçu, daha sonra da çeşitli kulüplerde antrenörlük görevinde bulundu. 62 yaşında vefat eden Ertopçu için Göztepe'de taziye mesaj yayımladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Altyapımızdan yetişen, 1980-81 sezonunda Göztepe'mizde profesyonel olan ve A Takım formamızı 4 yıl boyunca terleten Cüneyt Ertopçu'nun vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve camiamıza başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi. - İZMİR

Kaynak: İHA
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Ölüm, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

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