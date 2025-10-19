Göztepe'nin Fırsat Kayıpları - Son Dakika
Göztepe'nin Fırsat Kayıpları

19.10.2025 21:25
Göztepe, Alanyaspor karşısında önemli gol fırsatlarını değerlendiremedi, Stoilov şikayetçi.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor'a 1-0 yenilen Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoilov, ilk yarıda buldukları önemli gol fırsatlarını değerlendiremediklerini söyledi.

Stoilov, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Alanyaspor'u galibiyetten dolayı tebrik etti. Bugün kaybetmeyi hak etmediklerini dile getiren Bulgar teknik adam, "İlk yarıda çok fazla fırsat yakaladık ama maalesef bunları değerlendiremedik. Aynı zamanda rakibe de kalemizde tehlikeli bir fırsat vermedik." dedi.

Stoilov, maçın 60. dakikadan sonra duran toplarda bazı sıkıntılar yaşamaya başladıklarını belirterek, özellikle son dakikalarda da savunmada hatalar yaptıklarını dile getirdi.

Futbolcularının oyunun bu bölümünde yorulduğunu anlatan tecrübeli teknik adam, "Özellikle hücum oyuncularımız çok fazla yorulmuştu ve takım halinde savunma anlamında hatalar oluşmaya başladı." diye konuştu.

Değişiklik anlamında çok fazla opsiyonlarının olmadığını kaydeden Stoilov, "Böyle maçlarda, özellikle son 20 dakikada yapacağınız beş oyuncu değişikliğine baktığınızda, bu değişiklikler gerçekten maçın gidişatını etkileyebilir. Özellikle ön alanda, forvet oyuncularında yapacağınız değişikliklerle maçı kazanabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

