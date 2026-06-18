Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin sezon öncesi hazırlık kampı programı belli oldu.
Kulübün açıklamasına göre, takım 1 Temmuz'da Urla Adnan Süvari Tesislerinde toplanarak sezon hazırlıklarına başlayacak.
Sağlık sponsoru Medicana Hastanesinde 1-2 Temmuz'da rutin sağlık kontrolleri gerçekleştirecek takım 8 Temmuz'a kadar çalışmalarını İzmir'de sürdürecek.
Slovenya'nın Bled kentinde 26 Temmuz'a kadar kamp yapacak sarı-kırmızılı ekibin hazırlık maçlarının programı önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacak.
Son Dakika › Spor › Göztepe'nin Hazırlık Kampı Programı Açıklandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?