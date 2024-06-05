Göztepe'nin kiralık golcüsü Romulo'ya Avrupa'dan talip var

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Süper Lig'de mücadele edecek kadrosunu kurmak için çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Göztepe'de kiralık olarak forma giyen Brezilyalı golcü Romulo Cardoso için birçok kulübün devrede olduğu bildirildi. Geçen sezonun devre arasında Brezilya'nın Atletico Paranaense ekibinden kiralanan oyuncuya Avrupa'dan taliplerin olduğu öğrenildi. Sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Stanimir Stoilov'un takımda kalmasını istediği Brezilyalı forvet Romulo Belçika'dan Mechelen, Hollanda'dan NEC Nijmegen ve Hırvatistan temsilcisi Hajduk Split'in radarına girdi.

İzmir temsilcisinin ise kısa süre içinde Brezilya kulübü Athletico-PR temasa geçip satın alma opsiyonunu devreye sokacağı öğrenildi. Göztepe'nin devre arasında kadrosuna kattığı Romulo, attığı gollerle takıma önemli puanlar kazandırdı. 22 yaşındaki forvet 13 maçta 5 kez rakip fileleri havalandırdı ve 3 golün asistini yaptı. Romulo sezonun ikinci yarısında 8 gole direkt katkı sağladı. Özellikle Brezilyalı oyuncu, Göztepe forması ile çıktığı ilk maçta Bandırmaspor deplasmanında attığı 1 gol ve 1 asist ile kazanılan üç puanın mimarı olmuştu.