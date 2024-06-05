Göztepe'nin kiralık golcüsü Romulo'ya Avrupa'dan talip var - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Göztepe'nin kiralık golcüsü Romulo'ya Avrupa'dan talip var

Göztepe'de kiralık olarak forma giyen Brezilyalı golcü Romulo Cardoso için Belçika, Hollanda ve Hırvatistan'dan kulüplerin ilgilendiği bildirildi. Göztepe'nin Romulo'yu satın alma opsiyonunu kullanmak için Brezilya kulübü Athletico-PR ile temasa geçeceği belirtildi. 22 yaşındaki forvet, attığı 5 gol ve yaptığı 3 asistle takıma önemli katkı sağladı.

05.06.2024 11:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'de mücadele edecek kadrosunu kurmak için çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Göztepe'de kiralık olarak forma giyen Brezilyalı golcü Romulo Cardoso için birçok kulübün devrede olduğu bildirildi. Geçen sezonun devre arasında Brezilya'nın Atletico Paranaense ekibinden kiralanan oyuncuya Avrupa'dan taliplerin olduğu öğrenildi. Sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Stanimir Stoilov'un takımda kalmasını istediği Brezilyalı forvet Romulo Belçika'dan Mechelen, Hollanda'dan NEC Nijmegen ve Hırvatistan temsilcisi Hajduk Split'in radarına girdi.

İzmir temsilcisinin ise kısa süre içinde Brezilya kulübü Athletico-PR temasa geçip satın alma opsiyonunu devreye sokacağı öğrenildi. Göztepe'nin devre arasında kadrosuna kattığı Romulo, attığı gollerle takıma önemli puanlar kazandırdı. 22 yaşındaki forvet 13 maçta 5 kez rakip fileleri havalandırdı ve 3 golün asistini yaptı. Romulo sezonun ikinci yarısında 8 gole direkt katkı sağladı. Özellikle Brezilyalı oyuncu, Göztepe forması ile çıktığı ilk maçta Bandırmaspor deplasmanında attığı 1 gol ve 1 asist ile kazanılan üç puanın mimarı olmuştu.

Kaynak: DHA

Hırvatistan, Brezilya, Hollanda, Belçika, Süper Lig, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe'nin kiralık golcüsü Romulo'ya Avrupa'dan talip var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:18 Sürpriz buluşma Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener ile görüşecek Sürpriz buluşma! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener ile görüşecek
11:47 FETÖ elebaşı Gülen, Türkiye’yi mi getirildi CHP’li Salıcı iddiayı TBMM Dışişleri Komisyonu gündemine taşıdı FETÖ elebaşı Gülen, Türkiye'yi mi getirildi? CHP'li Salıcı iddiayı TBMM Dışişleri Komisyonu gündemine taşıdı
10:02 İsrail’in Demir Kubbe’si paramparça Hizbullah, kamikaze drone ile yapılan saldırının görüntülerini paylaştı İsrail'in Demir Kubbe'si paramparça! Hizbullah, kamikaze drone ile yapılan saldırının görüntülerini paylaştı
22:15 Bakan Tunç’tan AYM çıkışı: Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri’nden kaynaklanan atamalar geçersiz değildir Bakan Tunç'tan AYM çıkışı: Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri'nden kaynaklanan atamalar geçersiz değildir
20:31 293 yıl ceza alan sapık sucu, istismar ettiği çocukların ailelerini suçladı 293 yıl ceza alan sapık sucu, istismar ettiği çocukların ailelerini suçladı
12:01 Atama bekleyen genç öğretmen, iş görüşmesinde teklif edilen ücrete isyan etti Atama bekleyen genç öğretmen, iş görüşmesinde teklif edilen ücrete isyan etti
11:27 Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan cevapladı: 500 ve 1000 TL’lik banknotlar mı geliyor Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan cevapladı: 500 ve 1000 TL'lik banknotlar mı geliyor?
11:26 İYİ Parti lideri Dervişoğlu, CHP’ye geçen vekilleri ve Özgür Özel’i topa tuttu İYİ Parti lideri Dervişoğlu, CHP'ye geçen vekilleri ve Özgür Özel'i topa tuttu
11:25 Zehra Güneş’in son hali sevenlerini kahretti Zehra Güneş'in son hali sevenlerini kahretti
11:13 Hadise’den çok konuşulacak sözler: Erkeğin maddi gücü önemli Hadise'den çok konuşulacak sözler: Erkeğin maddi gücü önemli
10:47 Hatay’da 4.1 büyüklüğünde deprem Sarsıntı çevre illerde de hissedildi Hatay'da 4.1 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2024 12:38:51. #1.11#
SON DAKİKA: Göztepe'nin kiralık golcüsü Romulo'ya Avrupa'dan talip var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement