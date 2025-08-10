Göztepe, Rizespor'u 3-0 Mağlup Etti

Mehmet Can PEÇE/ RİZE,
STAT: Çaykur Didi
HAKEMLER: Mehmet Türkmen, Abdullah Uğur Sarı, Anıl Usta
ÇAYKUR RİZESPOR: Erdem Canpolat - Hojer, Samet Akaydın, Mocsi (Dk. 81 Alikulov), Muhammet Taha Şahin, Mithat Pala, Laçi (Dk. 67 Varesanovic), Papanikolaou (Dk. 58 Zeqiri), Mihaila (Dk. 58Halil Dervişoğlu), Olawoyin, Sowe
GÖZTEPE: Lis - Arda Okan Kurtulan, Bokele, Heliton, Taha Altıkardeş (Dk. 46 Godoi), Cherni, Rhaldney, Miroshi (Dk. 46 Dennis), Olaitan (Dk. 82 Furkan), Juan (Dk. 82 Sabra), Janderson (Dk. 73 Emerson)
GOLLER: Dk. 52 Bokole, Dk. 90+3 Emerson, Dk. 90+6 Dennis (Göztepe)
SARI KART: Papanikolaou, Alikulov, (Çaykur Rizespor) - Bokele (Göztepe)
Süper Lig'in ilk haftasında Çaykur Rizespor sahasında Göztepe'ye 3-0 mağlup oldu.
4'üncü dakikada Çaykur Rizespor'da Mihaila'nın pasıyla Sowe savunma arkasına sarktı. Kaleci Lis, açıyı hemen kapatarak gole izin vermedi.
11'inci dakikada Papanikolaou'nun derinlemesine pasında ceza sahasında topla buluşan Sowe'nin şutunda kaleci Lis topu uzaklaştırdı.
35'inci dakikada sağ kanatta topla buluşan Taha Altıkardeş ortasını yaptı. Janderson'un kafa vuruşunda top kaleci Erdem'de kaldı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.
52'inci dakikada Göztepe öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Janderson'un ortasında arka direkte Bokele yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 0-1.
90+3'üncü dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Çaykur Rizespor'un risk aldığı anlarda ceza sahası içerisinde topla buluşan Emerson, rakibinden sıyrıldıktan sonra sol çaprazdan yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-2.
90+6'ıncı dakikada Emerson'un pasında kale sahası önünde topla buluşan Dennis meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-3.
Karşılaşma konuk ekibin 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.
