Göztepe Sivasspor maçında Suat Arslanboğa düdük çalacak

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak Göztepe- Sivasspor maçında hakem Suat Arslanboğa görev yapacak.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında 19 Ocak Çarşamba günü Gürsel Aksel Stadyumu'nda saat 17.00'da oynanacak olan Göztepe - Sivasspor maçının hakemleri açıklandı. TFF'nin resmi sitesinden yapılan duyuruya göre, karşılaşmada Suat Arslanboğa düdük çalacak. Arslanboğa'nın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Furkan Ürün yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Oğuzhan Çakır olacak. - SİVAS