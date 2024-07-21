Göztepe, Slovenya kampında Luton Town'ı 3-2 mağlup ederek moral depoladı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Göztepe, Slovenya kampında Luton Town'ı 3-2 mağlup ederek moral depoladı

Göztepe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Slovenya'da kamp yaparken İngiliz ekibi Luton Town'ı 3-2 mağlup ederek moral depoladı. Sarı-kırmızılılar, sergilediği performansla beğeni topladı ve taraftarlar heyecanlarını sosyal medyada dile getirdi.

21.07.2024 12:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Göztepe, Slovenya kampında İngiliz ekibi Luton Town 3-2 mağlup ederek moral depoladı.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Göztepe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Slovenya'da kamp yaparken hazırlık maçları oynamaya da devam ediyor. Kampın ilk hazırlık maçında İngiliz ekibi Charlton Athletic'e 3-1 mağlup olan sarı-kırmızılılar, ikinci hazırlık karşılaşmasında Macaristan temsilcisi Fehervar FC ile 2-2 berabere kaldı. Göztepe, üçüncü maçında ise bugün İngiliz ekibi Luton Town'ı 3-2 mağlup ederek moral depoladı. Göztepe böylece hazırlık maçındaki ilk galibiyetini aldı.

Öte yandan sarı-kırmızılılar, kampın son hazırlık maçında 24 Temmuz Çarşamba günü Hırvat takımı NK Istra 1961 ile karşı karşıya gelecek.

Göztepe'nin oyunu ümit verdi

Slovenya kampında geçtiğimiz sezon İngiltere Premier Ligi'nde mücadele eden Luton Town'ı 3-2 mağlup eden Göztepe, sergilediği performansla da beğeni topladı. Transfer yapılmamasına rağmen eleştiri oklarının hedefinde olan sarı-kırmızılılar, hücum bölgesinde geçtiğimiz sezon 1. Lig'de forma giyen oyuncularından yararlanma devam ediyor. Bu durum üzerine harekete geçen Göztepe Başkanı Rasmus Ankersen de düzenlediği basın toplantısında iki forvet alınacağı söylemişti. Sarı-kırmızılı taraftarlar da sosyal medyadan yaptıkları yorumlarla heyecanlı olduklarını dile getirdi. - LYUBLYANA

Kaynak: İHA

Luton Town, Slovenya, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe, Slovenya kampında Luton Town'ı 3-2 mağlup ederek moral depoladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:38 Gabar Dağı’nda petrol arama sahasında sondaj kulesi devrildi Enkaz altındaki 3 işçiden 2’si kurtarıldı Gabar Dağı'nda petrol arama sahasında sondaj kulesi devrildi! Enkaz altındaki 3 işçiden 2'si kurtarıldı
12:13 Emeklilik sistemi değişiyor mu Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yasama dönemini işaret etti Emeklilik sistemi değişiyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yasama dönemini işaret etti
12:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Türkiye’yi hedef alan Yunan bakana tepki: Mehmetçiğin ayak bastığı topraklarda huzur hakim olur Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye'yi hedef alan Yunan bakana tepki: Mehmetçiğin ayak bastığı topraklarda huzur hakim olur
11:30 Özel emeklilere söz verdi: İktidara geldiğimizde maaşlarınız ikinci ayda asgari ücret seviyesine çıkacak Özel emeklilere söz verdi: İktidara geldiğimizde maaşlarınız ikinci ayda asgari ücret seviyesine çıkacak
10:30 İsrail, Yemen’i ilk kez hedef aldı Hava saldırısında 3 kişi öldü, 87 kişi yaralandı İsrail, Yemen'i ilk kez hedef aldı! Hava saldırısında 3 kişi öldü, 87 kişi yaralandı
13:34 Uçak bileti bile hazırdı Galatasaray’ın Doue transferinde pürüz çıktı Uçak bileti bile hazırdı! Galatasaray'ın Doue transferinde pürüz çıktı
12:35 4 kişilik ailenin bulunduğu araç köprüden göle uçtu Çocuğun cesedi bulundu 4 kişilik ailenin bulunduğu araç köprüden göle uçtu! Çocuğun cesedi bulundu
12:22 Bir daha taraftarların yüzüne bakamaz Sacha Boey’den Galatasaray sorusuna olay yanıt Bir daha taraftarların yüzüne bakamaz! Sacha Boey'den Galatasaray sorusuna olay yanıt
11:48 Bayılan simitçi, sağlıkçının ağzından çıkan sözü duyunca intihar için çatıya koştu Bayılan simitçi, sağlıkçının ağzından çıkan sözü duyunca intihar için çatıya koştu
11:45 Liverpool, Barış Alper Yılmaz için 30 milyon euroyu gözden çıkardı Liverpool, Barış Alper Yılmaz için 30 milyon euroyu gözden çıkardı
11:25 Kontrolden çıkan TOGG 3 metre yüksekten düştü: 1’i ağır 5 yaralı Kontrolden çıkan TOGG 3 metre yüksekten düştü: 1'i ağır 5 yaralı
11:02 Ülkeyi sarsan katliam gibi kaza Hatalı sollama sonucu 22 kişi öldü, 16 kişi yaralandı Ülkeyi sarsan katliam gibi kaza! Hatalı sollama sonucu 22 kişi öldü, 16 kişi yaralandı
10:55 Beşiktaş’ta Amartey krizi Arabistan’a gitmek istemedi, uçağa binmedi Beşiktaş'ta Amartey krizi! Arabistan'a gitmek istemedi, uçağa binmedi
10:40 Halı sahada kahreden olay Kale direği 4 yaşındaki çocuğun sonu oldu Halı sahada kahreden olay! Kale direği 4 yaşındaki çocuğun sonu oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2024 14:16:03. #1.12#
SON DAKİKA: Göztepe, Slovenya kampında Luton Town'ı 3-2 mağlup ederek moral depoladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement