Göztepe Slovenya Kampında Morale Doydu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Göztepe Slovenya Kampında Morale Doydu

Göztepe Slovenya Kampında Morale Doydu
16.07.2026 16:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Göztepe, Slovenya'daki kampında iyi bir hava yakaladı ve yeni transferler takıma uyum sağladı.

SÜPER Lig'de yeni sezon öncesi 2'nci etap çalışmalarını Slovenya'nın Bled kasabasında sürdüren Göztepe iyi bir hava yakaladı. 3'üncü kez Slovenya'da kampa giren sarı-kırmızılılar teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde günde çift idman yaparken, tüm oyuncuların hırsı ve isteği camiayı umutlandırdı. Geçen senelere göre transfer hamlelerini de erken yapan Göztepe'de golcüler Sinclair Armstrong ve Andre Henrique, orta saha Alex Matos ile stoper Sonko Sundberg kısa süre içerisinde takıma uyum sağladı.

İlk hazırlık karşılaşmasında Hırvatistan'ın Gorica takımını 2-0 yenen Göz-Göz'de forma rekabeti üst seviyeye çıkarken, Kulüp Başkanı Rasmus Ankersen de takımı bir an olsun kampta yalnız bırakmadı. Onursal Başkan Mehmet Sepil ise uzun zaman sonra ilk kez yurt dışı kampına gelerek takıma destek verdi. Şu ana kadar kaleciler Lis ve Ekrem, stoper Heliton, orta saha Krastev ve forvet Jeh'le yollarını ayıran Göztepe'de takım kaptanı sol bek İsmail Köybaşı da futbolu bıraktı.

İKİ FUTBOLCU DAHA GELECEK

İsmail, bu sezon Göztepe'nin teknik ekibine katılarak yepyeni bir kariyer kapısını araladı. Göztepe'de satışı gündemde olan Brezilyalı golcü Juan, Nijeryalı orta saha Dennis ile sağ bek Arda Okan'a ise şu ana kadar yönetimin beklediği teklifler gelmedi. Başkan Ankersen, oyunculara istedikleri paranın verilmemesi durumunda satışın olmayacağını açıkladı. Dış transfer çalışmalarını da sürdüren Göztepe'de en az 2 oyuncu takviyesi daha yapılacağı kaydedildi.

Kaynak: DHA

İsmail Köybaşı, Slovenya, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe Slovenya Kampında Morale Doydu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sapanca Gölü’nün dibinde pamuksu oluşum Sapanca Gölü'nün dibinde pamuksu oluşum
TBMM’de 15 Temmuz sergileri açıldı TBMM'de 15 Temmuz sergileri açıldı
Eski Washington Büyükelçisi Kılıç: Obama darbe gecesi durum odasındaydı Eski Washington Büyükelçisi Kılıç: Obama darbe gecesi durum odasındaydı
ABD’nin bağımsızlığının 250’nci yılına özel üzerinde Trump’ın yer aldığı altın para basılacak ABD'nin bağımsızlığının 250'nci yılına özel üzerinde Trump'ın yer aldığı altın para basılacak
Bolu’da hurda kanepe yangını 10 dönüm buğday tarlasını küle çevirdi Bolu'da hurda kanepe yangını 10 dönüm buğday tarlasını küle çevirdi
Denizli’de 6 yaşındaki çocuk havuzda boğuldu Denizli'de 6 yaşındaki çocuk havuzda boğuldu

16:27
AHBAP Derneği’nin ve şüphelilerin mal varlıklarına tedbiren el konuldu
AHBAP Derneği'nin ve şüphelilerin mal varlıklarına tedbiren el konuldu
16:15
Altın yatırımcısını kahreden grafik
Altın yatırımcısını kahreden grafik
16:02
Görüntü serhat şehrimizde kaydedildi Polis her yerde bu kadınları arıyor
Görüntü serhat şehrimizde kaydedildi! Polis her yerde bu kadınları arıyor
15:38
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlülerden ilk görüntü
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlülerden ilk görüntü
15:22
Bakanlığın önünde gergin dakikalar Polis ekipleri müdahale etti
Bakanlığın önünde gergin dakikalar! Polis ekipleri müdahale etti
15:06
Bahçeli ile görüşme sonrası Pervin Buldan’dan tek cümlelik açıklama
Bahçeli ile görüşme sonrası Pervin Buldan'dan tek cümlelik açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2026 16:54:46. #7.12#
SON DAKİKA: Göztepe Slovenya Kampında Morale Doydu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.