Göztepe, Slovenya'ya kamp için hareket etti

Spor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, kamp için Slovenya'ya hareket etti.

Teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde sezon hazırlıklarına 24 Haziran Pazartesi günü Adnan Süvari Tesisleri'nde başlayan Göztepe, bugünkü antrenmanın ardından ilk etap çalışmalarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı ekip, 25 Temmuz Perşembe gününe kadar yapacağı kamp için Slovenya'ya hareket etti.

İzmir temsilcisi, Bled kentindeki kampta 4 hazırlık maçı oynayacak.

Göztepe, 13 Temmuz Cumartesi günü İngilltere'den Charlton Athletic, 17 Temmuz Çarşamba günü Macaristan'dan Fehervar, 20 Temmuz Cumartesi günü İngiltere'den Luton Town ve 24 Temmuz Çarşamba günü Hırvatistan'dan NK Istra 1961takımlarıyla karşı karşıya gelecek.