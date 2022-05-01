Göztepe Sportif Yatırımlar AŞ Sahibi Mehmet Sepil, değerlendirme toplantısı yapacak - Son Dakika
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Göztepe Sportif Yatırımlar AŞ Sahibi Mehmet Sepil, değerlendirme toplantısı yapacak

01.05.2022 10:46
Göztepe Sportif Yatırımlar AŞ Sahibi Mehmet Sepil, değerlendirme toplantısı yapacak

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin kulüp başkanlığı görevini bir süre önce bırakan Mehmet Sepil, bu süreçte yaşananlarla ilgili toplantı gerçekleştirecek.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin kulüp başkanlığı görevini bir süre önce bırakan Mehmet Sepil, bu süreçte yaşananlarla ilgili toplantı gerçekleştirecek.

Göztepe Sportif Yatırımlar AŞ Sahibi Mehmet Sepil, taraftarlardan gelen talep üzerine kulüp başkanlığı görevini bıraktıktan sonraki süreçte yaşanan gelişmelerle ilgili Ramazan Bayramı'ndan sonraki hafta bir değerlendirme toplantısı yapacak.

Göztepe Spor Kulübü Başkanlığı ve yönetim kurulu başkanlığı görevinden 21 Mart'ta istifa eden Sepil'in yerine Murat Yazıcı gelmişti. Yazıcı, kulübün devir sürecinde adaylarla görüşmelerde bulunacağını ve diğer yapılandırma modellerini araştıracağını açıklamıştı.

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Spor Toto Süper Lig, Ramazan Bayramı, Mehmet Sepil, Göztepe, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Göztepe Sportif Yatırımlar AŞ Sahibi Mehmet Sepil, değerlendirme toplantısı yapacak - Son Dakika


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