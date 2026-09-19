Göztepe, Süper Lig\'de yarın Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı

Göztepe, Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Göztepe, Süper Lig'in 6. haftasında yarın sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek, maç öncesi hazırlıklarını tamamladı. Stoilov yönetimindeki antrenmanda taktiksel oyun, orta ve şut çalışmaları yapıldı; maç Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak.
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Göztepe, maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve pas çalışmalarıyla başladı.
İlk bölümde taktiksel oyun üzerinde duran sarı-kırmızılı futbolcular, idmanı orta ve şut çalışmalarıyla tamamladı.
ISONEM Park Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.
Kaynak: AA
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