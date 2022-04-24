Göztepe, Süper Lig'e 6. kez veda etti - Son Dakika
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Göztepe, Süper Lig'e 6. kez veda etti

24.04.2022 11:03
Göztepe, Süper Lig'e 6. kez veda etti

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalan Göztepe, 30. sezonunu geçirdiği Süper Lig'e bitime 4 hafta kala veda etti.

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalan Göztepe, 30. sezonunu geçirdiği Süper Lig'e bitime 4 hafta kala veda etti.

Bu sezon Ünal Karaman, Nestor El Maestro ve son olarak Stjepan Tomas'ın çalıştırdığı Göztepe, Gaziantep FK karşısında aldığı 1-1 beraberlikle puanını 28'e çıkardı.

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig tarihinde puan kazanamadığı 10 maçlık en uzun dönemini sonlandırmasına rağmen matematiksel olarak ligde kalma şansını kaybetti.

Süper Lig'e 6. veda

En son diğer İzmir temsilcisi Altay'la 2002-2003'te Süper Lig'den düşen Göztepe, amatör kümeye kadar geriledikten sonra 2016-2017 sezonu bitiminde tekrar Süper Lig vizesi almıştı.

Ligin kurulmasından 1976-1977'ye kadar aralıksız olarak ligde mücadele eden Göztepe, Süper Lig'e daha önce 1976-1977, 1979-1980, 1981-1982, 1999-2000 ve 2002-2003 sezonlarında veda etmişti.

Süper Lig'den 6. kez düşen Göztepe, Süper Lig'deki son 4 maçında Çaykur Rizespor, VavaCars Fatih Karagümrük (D), Beşiktaş ve Adana Demirspor (D) ile karşılaşacak.

Maçın sonunda yaşananlar

İzmir temsilcisinin dünkü maçında son dakikalarda fair-play düşüncesi öne çıktı. Son bölümde hakem atışı sonucunda topu doğrudan kaleye gönderen Soner Aydoğdu'nun şutunda direkten dönen meşin yuvarlağı Adis Jahovic filelerle buluşturdu.

Gaziantep FK'nin yoğun itirazından sonra başlayan müsabakada sarı-kırmızılı oyuncular Gaziantep FK'nin gol atmasına izin verdi.

1-1 eşitlikle devam eden müsabakada Gaziantep FK'nin kazandığı penaltı vuruşunda Muhammet Demir meşin yuvarlağı doğrudan dışarı gönderdi.

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Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 0 Göztepe: 0 (İlk yarı) Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 0 Göztepe: 0 (İlk yarı) Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalan Göztepe'nin, bitime 4 hafta kala küme düşmesi kesinleşti. Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalan Göztepe'nin, bitime 4 hafta kala küme düşmesi kesinleşti.

Spor Toto Süper Lig, Gaziantep FK, Göztepe, İzmir, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Göztepe, Süper Lig'e 6. kez veda etti - Son Dakika


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