Spor Toto Süper Lig'de alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren Göztepe, 26. haftanın kapanış maçında yarın Galatasaray ile sahasında karşılaşacak.
Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak Göztepe-Galatasaray maçında hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.
Ligde üst üste aldığı 4 galibiyetin ardından Altay ve Atakaş Hatayspor'a mağlup olan 27 puanlı Göztepe, 26. haftaya küme düşme hattındaki GZT Giresunspor'un 1 puan önünde 16. sırada girdi.
Göztepe, yarın 29 puana sahip Galatasaray'ı yendiği takdirde rakibini sıralamada geride bırakacak.
İzmir temsilcisinde kart cezalısı Atakan Çankaya yarınki müsabakada forma giyemeyecek.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Göztepe, Süper Lig'in 26. haftasında yarın Galatasaray'ı konuk edecek - Son Dakika Spor