Göztepe tarihi hezimetlerle Süper Lig'e veda etti - Son Dakika
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Göztepe tarihi hezimetlerle Süper Lig'e veda etti

23.05.2022 11:09
Göztepe tarihi hezimetlerle Süper Lig'e veda etti

Spor Toto Süper Lig'de haftalar önce küme düşmesi kesinleşen Göztepe, sezonun son haftasında deplasmanda Adana Demirspor'a 70 dakika içinde yediği gollerle 7-0 yenilerek yine tarihi bir kara tabloyla lige veda etti.

Spor Toto Süper Lig'de haftalar önce küme düşmesi kesinleşen Göztepe, sezonun son haftasında deplasmanda Adana Demirspor'a 70 dakika içinde yediği gollerle 7-0 yenilerek yine tarihi bir kara tabloyla lige veda etti. Ligin 35'inci haftasında Gürsel Aksel Stadı'nda Çaykur Rizespor'a da 7-1 mağlup olan Göztepe taraftarını kahretti. Süper Lig tarihinin en farklı mağlubiyetlerini son 4 maçta yaşayan sarı-kırmızılılarda taraftarlar isyan bayrağını açtı. Taraftarlar sosyal medya üzerinden yayınladıkları mesajlarda, "Bütün dünyaya bizi rezil ettiniz. Küme düştük ama bu kadar aciz duruma düşmedik. Sayenizde herkesin diline düştük. Bize bunu yaşatanları asla unutmayacağız" ifadelerini kullandı.

Sezonun son haftalarında birçok as futbolcusunu yollayan ve kadrosunu dağıtan Göztepe, son 4 maçta tam 19 gol yedi. Göztepe, Süper Lig'deki son 15 maçından ise sadece 1 beraberlik çıkarabildi. Teknik Direktör Stjepan Tomas'ın yerine göreve getirilen Teknik Sorumlu Serdar Sabuncu hem Çaykur Rizespor hem de Adana Demirspor maçlarında takımın başında sahaya çıkıp, 7 gollü mağlubiyetler yaşadı. Göztepe'nin iki kalecisi Piric ve genç Arda, tarihi skorlarda kaleyi koruyan isimler oldu. Piric, Çaykur Rizespor müsabakasında, Arda ise Adana Demirspor karşılaşmasında görev aldı. İzmir temsilcisi sezon boyunca oynadığı 38 maçta kalesinde 77 gol görerek 5 yıldır yer aldığı lige en çok gol yiyen takım olarak veda etti.

GÖZLER MEHMET SEPİL'DE

Göztepe'de kulüp hisselerinin çoğunluğunu elinde bulunduran ve mart ayında başkanlık görevini bırakan Mehmet Sepil, devir işlemleri için bu haftadan itibaren çalışmalarını hızlandıracak. Yönetim kurulu ile bir toplantı gerçekleştirecek Sepil, kulübe talip olan şirketlerle masaya oturacak. Sepil'in 3 hafta içinde hisseleri devretmeyi planladığı ifade edildi. Gelecek yönetimin futbolda zaman kaybetmeden yeni yapılanmaya geçmesi öngörülüyor.


- İzmir
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Kaynak: DHA

Spor Toto Süper Lig, Adana Demirspor, Rizespor, Göztepe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe tarihi hezimetlerle Süper Lig'e veda etti - Son Dakika


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