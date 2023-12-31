Göztepe Teknik Direktörü Stoilov, David Tijanic ile devam etmeyi planlıyor

1'inci Lig'de 2023-2024 sezonun ikinci yarısında Süper Lig'e yükselme mücadelesi verecek Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoilov'un kadro planlaması oluşmaya başladı. Bulgar çalıştırıcının gidecek ve kalacakları belirlediği ifade edilirken, orta saha David Tijanic için olumlu düşündüğü öğrenildi.

Sloven orta sahadan memnun olan 56 yaşındaki çalıştırıcının Tijanic ile yola devam etme kararı aldığı vurgulandı. Sezon başında da durumu tartışılan 26 yaşındaki futbolcunun da Göztepe'de mutlu olduğu ifade edildi. Bu sezonun ilk yarısında 16 resmi maça çıkan Tijanic, 1045 dakika sahada kalırken 3 gol ve 2 asistle oynadı.