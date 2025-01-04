Göztepe Teknik Direktörü Stoilov: 'Genç ve başarmaya aç oyuncular yaratmak istiyoruz' - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Göztepe Teknik Direktörü Stoilov: 'Genç ve başarmaya aç oyuncular yaratmak istiyoruz'

Göztepe Teknik Direktörü Stoilov: \'Genç ve başarmaya aç oyuncular yaratmak istiyoruz\'

Göztepe'nin Galatasaray'a 2-1 mağlup olduğu maçın ardından konuşan teknik direktör Stanimir Stoilov, takımın genç oyuncularla güçlü bir kadro oluşturma hedefini vurguladı. Maçın sert bir mücadele olduğunu belirten Stoilov, daha çok çalışmaları gerektiğini ifade etti.

04.01.2025 22:38  Güncelleme: 22:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
GÖZTEPE Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, "Sert bir mücadele oldu, iki takım da kazanmak istedi. Bunun için elinden geleni yaptı. Biz yakaladığımız fırsatları değerlendiremedik. İlk yarı Galatasaray iyiydi, ikinci yarı ise biz daha iyiydi" dedi.

Süper Lig'in 18'inci haftasında Göztepe deplasmanda Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İyi bir maç olduğunu ve iki takımın da kazanmak istediğini belirten Stanimir Stoilov, "Bugün iki takım adına da güzel bir maç oldu. İki takım da istediği futbolu sahaya yansıtmaya çalıştı. Sert bir mücadele oldu, iki takım da kazanmak istedi. Bunun için elinden geleni yaptı. Biz yakaladığımız fırsatları değerlendiremedik. İlk yarı Galatasaray iyiydi, ikinci yarı ise biz daha iyiydik. Bizim açımızdan önemli olan buraya gelip kazanmak için futbolumuzu oynamak, kendi tarzımızı sahaya yansıtmak ve mücadele etmekti. Bunu yaptığımız için mutluyum. Daha çok çalışmamız gerekiyor. Kendimizi geliştirmeliyiz. Doğru yolda olduğumuzu gördük. Şimdi gelişmeye devam etme zamanı. Genç bir takımız. Her antrenman her maçta gelişmek için her şeyimizi vermeliyiz" ifadelerini kullandı.

'MAÇ ÖNCESİNDE HÜCUMDA BAZI SIKINTILARIMIZ VARDI'

Kulüp olarak genç ve başarıya aç oyunculardan güçlü bir takım yaratmak istediklerini dile getiren Bulgar teknik adam, "Genç ve başarıya aç oyuncular bularak onlarla çalışmak, daha güçlü bir takım yaratmak istiyoruz. Maç öncesinde hücumda bazı sıkıntılarımız vardı. Bu maç öncesinde sadece Romulo vardı. Matsuki'nin pozisyonu santrfor değil. Bu da bizim maç ilgili planlarımızı etkiledi. Göztepe için önemli olan genç aç oyuncuları bulmak. Genç oyuncularda bazen özgüven eksikliği olabiliyor. Çok özverililer. Bu her şeyden çok daha değerli. Benim de hoca olarak işim onları zorlamak, onları en iyi seviyeye getirmek için çalışmak. Her maç antrenman, daha iyi olmaları için çalışıyorum" diye konuştu.

'TÜRK FUTBOLUNDA HERKES HAKEMLERDEN ÇOK SAHAYA ODAKLANMALI'

Hakemlerle ilgili gelen soru üzerine Stoilov "Hakemler hakkında konuşmak benim işim değil. Benim takımımda çözmeme gereken sorun var. Ben bunlarla ilgileniyorum. Futbolun içindeki kimse, hakemlerle ilgili konuşmamalı. Hakemlerin kendisini geliştirmesi için sağlıklı ortamı sağlamalılar. Onlar da kendini geliştirmeli ki sahada sağlıklı bir mücadele vermemize olanak sağlasınlar. Federasyonda bunla ilgi yeterince insan var. Türk futbolunda herkes hakemlerden çok sahaya odaklanmalı. Hakemlerin de kendini geliştirme zorunluluğu mevcut" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

Galatasaray, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe Teknik Direktörü Stoilov: 'Genç ve başarmaya aç oyuncular yaratmak istiyoruz' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:50 Ünlü fenomen Murat Övüç gözaltına alındı Ünlü fenomen Murat Övüç gözaltına alındı
22:50 Yeşil pasaport sahipleri, artık istediği gibi AB’ye giremeyecek Yeşil pasaport sahipleri, artık istediği gibi AB'ye giremeyecek
21:58 AKM’de Ferdi Tayfur için düzenlenen törende konuşan imam herkesi ağlattı AKM'de Ferdi Tayfur için düzenlenen törende konuşan imam herkesi ağlattı
21:36 Suriye’de Colani’nin elini sıkmadığı Alman bakan konuştu Suriye'de Colani'nin elini sıkmadığı Alman bakan konuştu
19:57 DEM Parti heyeti, İmralı’dan önce sürpriz bir isimle görüşecek DEM Parti heyeti, İmralı'dan önce sürpriz bir isimle görüşecek
09:26 Survivor’da Pınar Saka şoku: Eski yarışmacıdan olay paylaşım Survivor'da Pınar Saka şoku: Eski yarışmacıdan olay paylaşım
09:18 İşte memur maaş zammı ile değişen ödemeler İşte memur maaş zammı ile değişen ödemeler
09:17 Canan Karatay meslekten men talebiyle hakim karşısına çıkacak Canan Karatay meslekten men talebiyle hakim karşısına çıkacak
09:16 Komşuların park yeri kavgası kanlı bitti Komşuların park yeri kavgası kanlı bitti
09:02 Mohamed Salah Liverpool’dan ayrılıyor Mohamed Salah Liverpool'dan ayrılıyor
08:05 Alanyaspor’a yenilen futbolcunun dudaklarından Fenerbahçe sözleri döküldü Alanyaspor'a yenilen futbolcunun dudaklarından Fenerbahçe sözleri döküldü
07:50 ASELSAN ve Aziz Yıldırım’ın sahibi olduğu şirket arasında dev anlaşma ASELSAN ve Aziz Yıldırım'ın sahibi olduğu şirket arasında dev anlaşma
07:45 Ferdi Tayfur’a veda günü Cenaze programı da değişti Ferdi Tayfur'a veda günü! Cenaze programı da değişti
07:25 Meteoroloji’den 6 ile kuvvetli yağış uyarısı Meteoroloji'den 6 ile kuvvetli yağış uyarısı
07:02 Pentagon, ABD’nin Ayn el-Arab’a üs kuracağı iddiası ile ilgili son noktayı koydu Pentagon, ABD'nin Ayn el-Arab'a üs kuracağı iddiası ile ilgili son noktayı koydu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2025 00:10:16. #1.13#
SON DAKİKA: Göztepe Teknik Direktörü Stoilov: 'Genç ve başarmaya aç oyuncular yaratmak istiyoruz' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.