Göztepe, Trabzon'dan 1 Puana Uzandı

05.05.2026 21:01
Göztepe, Trabzonspor ile 1-1 berabere kalarak puanını 52'ye çıkardı ve Avrupa hedefini sürdürüyor.

Göztepe, Trabzonspor deplasmanından bir puanla dönerek puanını 52'ye çıkardı ve ligde beşinci basamağa yükseldi. İzmir ekibi, kalan iki maçını kazanıp Avrupa yolunda hata yapmak istemiyor.

Göztepe, Avrupa hedefiyle başladığı sezonda mücadelesini sürdürmeye devam ediyor. Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor'a konuk olan İzmir temsilcisi, 1-0 öne geçtiği karşılaşmada 90+3. dakikada yediği golle sahadan beraberlikle ayrıldı ve galibiyeti son anda kaçırdı.

Bu sonuçla hanesine 1 puan yazdıran sarı-kırmızılı ekip, RAMS Başakşehir'in puan kaybettiği haftada avantajı değerlendiremedi ancak puanını 52'ye yükselterek rakibinin önüne geçmeyi başardı.

Öte yandan Ziraat Türkiye Kupası'nı Beşiktaş ya da Trabzonspor'un kazanması halinde ligi beşinci sırada bitiren takım doğrudan Avrupa kupalarına katılma hakkı elde edecek. Göztepe, kalan iki haftada alacağı sonuçlarla kendi durumunu belirleyecek.

Göztepe, önümüzdeki hafta Gaziantep FK'yı konuk edecek, sezonun son haftasında ise deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı ekip, bu iki mücadeleden de galibiyetle ayrılması halinde Başakşehir'in alacağı sonuçlara bakmaksızın ligi beşinci sırada tamamlayacak. Ayrıca Türkiye Kupası'nın Beşiktaş ya da Trabzonspor tarafından kazanılması durumunda Göztepe, yeni sezonda Avrupa kupalarında mücadele etme hakkı elde edecek. - İZMİR

Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
