Göztepe, Trabzonspor'u Jübilede Yendi - Son Dakika
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Göztepe, Trabzonspor'u Jübilede Yendi

Göztepe, Trabzonspor\'u Jübilede Yendi
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Göztepe, İsmail Köybaşı'nın jübilesinde Trabzonspor'u 2-1 yenerek sezona hazır olduğunu gösterdi.

SÜPER Lig'de sezon öncesi son provasını yapan Göztepe, takım kaptanı İsmail Köybaşı'nın jübile maçında yıldızlar topluluğu Trabzonspor'u 2-1 yenerek maratona hazır olduğunu gösterdi. Liverpool'dan ayrılan yıldız Mohamed Salah'ın transferiyle dünya çapında ses getiren Trabzonspor'un hazır olmayan Mısırlı futbolcu dışında ideale yakın kadroyla çıktığı maçı kazanan Göz-Göz, sezon öncesi hazırlık sınavlarında 6 galibiyet, 1 beraberlik alıp hiç yenilmedi. Sarı-kırmızılı ekip, yeni transferleriyle ilk kez Gürsel Aksel Stadı'nda Trabzonspor önünde taraftarıyla buluşurken, Armstrong başta olmak üzere Henrique, Matos gibi isimler beğeni topladı.

Göztepe ve Trabzonspor taraftarları, iki takımda da forma giyerek şampiyonluk yaşayan tecrübeli futbolcu İsmail Köybaşı'nın jübilesini tribünde birlikte omuz omuza izleyerek sezon öncesi müthiş Fair-Play tablosu sergiledi. Sahalara alkışlarla veda eden İsmail ise yaptığı duygusal konuşmada kendisine destek olan herkese teşekkür etti. Göz-Göz'de Avrupa'ya transferleri için görüşmeler süren Juan ve Dennis ise kadroda yer almadı. Brezilyalı Juan, 15 milyon euro bonservis ücreti karşılığı anlaşılmasına rağmen ardından geri adım atan CSKA Moskova'nın kapısından dönmüştü. Göztepe, sezonun ilk maçında 17 Ağustos Pazartesi günü Samsunspor deplasmanına çıkacak.

Kaynak: DHA

İsmail Köybaşı, Trabzonspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe, Trabzonspor'u Jübilede Yendi - Son Dakika

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