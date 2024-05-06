Göztepe, Trendyol 1. Lig'de deplasmanda en iyi takım oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Göztepe, Trendyol 1. Lig'de deplasmanda en iyi takım oldu

Göztepe, Trendyol 1. Lig\'de deplasmanda en iyi takım oldu

Göztepe, Trendyol 1. Lig'de oynadığı deplasman maçlarında 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak topladığı 36 puanla ligin en iyi takımı oldu. Geçtiğimiz hafta Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Göztepe, Eyüpspor'u deplasmanda 3-0 mağlup ederek önemli bir başarıya imza attı. Göztepe, sezonu lider olarak bitirme ihtimalini güçlendirirken, taraftarlarla birlikte büyük bir kutlama yapmaya hazırlanıyor.

06.05.2024 10:38  Güncelleme: 10:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig'de bu sezon oynadığı deplasman maçlarında 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Göztepe, topladığı 36 puanla bu alanda ligin en iyi takımı olmayı başardı.

Trendyol 1. Lig'de geçtiğimiz hafta Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Göztepe, 33. hafta mücadelesinde Eyüpspor'u deplasmanda 3-0 mağlup ederek önemli bir başarıya imza attı. Sarı-kırmızılılar, bu galibiyetle birlikte sezonu lider olarak bitirme ihtimalini güçlendirirken, dış sahada gösterdiği performansla da dikkatleri üzerine çekti. Bu sezon ligde oynadığı 17 deplasman müsabakasında 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Göztepe, topladığı 36 puanla ligin en iyi takımı oldu. Sarı-kırmızılılar, bu müsabakalarda rakip fileleri 28 kez havalandırırken, kalesinde ise sadece 12 gol gördü. İzmir ekibini bu alanda 32 puan toplayan Eyüpspor takip ediyor.

Göztepe, kutlamalara hazırlanıyor

Trendyol 1. Lig'in son haftasında Bodrumspor'u konuk edecek olan Göztepe, müsabaka sonrasında dev bir kutlama yapmaya hazırlanıyor. Taraftarların yoğun ilgi göstereceği organizasyonda Gürsel Aksel Stadyumu'nun tıklım tıklım olması beklenirken, Göztepe'yle özdeşleşen Med Cezir şarkısını seslendiren usta sanatçı Levent Yüsel'in de katılım sağlayacağı öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Trendyol, Eyüpspor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe, Trendyol 1. Lig'de deplasmanda en iyi takım oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:14 En düşük emekli maaşı ne kadar olacak Masada iki formül var En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Masada iki formül var
09:50 Özel’in neden erken seçim istemediği ortaya çıktı Son ankette CHP’yi şoke eden sonuç Özel'in neden erken seçim istemediği ortaya çıktı! Son ankette CHP'yi şoke eden sonuç
08:13 Kilis’te aile katliamı Baba, anne ve 3 çocuğu evlerinde ölü olarak bulundu Kilis'te aile katliamı! Baba, anne ve 3 çocuğu evlerinde ölü olarak bulundu
08:11 75 yıldır hizmet veriyordu Hülya Koçyiğit’in damadı Ender Alkoçlar’ın şirketi Alkoçlar Otelcilik iflas etti 75 yıldır hizmet veriyordu! Hülya Koçyiğit'in damadı Ender Alkoçlar'ın şirketi Alkoçlar Otelcilik iflas etti
08:09 Harekat artık an meselesi İsrail ordusu, Refah kentindeki mahalleleri boşaltmaya başladı Harekat artık an meselesi! İsrail ordusu, Refah kentindeki mahalleleri boşaltmaya başladı
11:08 Galatasaray’ın 6 attığını gören Rıdvan Dilmen’den Fenerbahçelileri çıldırtacak sözler Galatasaray'ın 6 attığını gören Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçelileri çıldırtacak sözler
10:50 Adana’da Uyuşturucu Ticareti Yapan Firari Şahıs ve Suç Ortakları Yakalandı Adana'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Firari Şahıs ve Suç Ortakları Yakalandı
10:46 Fabrikada toplu cinsel ilişki iddiası infial yaratmıştı Şirketten açıklama geldi Fabrikada toplu cinsel ilişki iddiası infial yaratmıştı! Şirketten açıklama geldi
10:34 Barışmak için giden baba, sokak ortasında kurşunlanarak öldürüldü Barışmak için giden baba, sokak ortasında kurşunlanarak öldürüldü
10:32 Piyasalarda son durum Dolar, yeni güne 32,29 TL’den başladı Piyasalarda son durum! Dolar, yeni güne 32,29 TL'den başladı
10:24 Ceyda Düvenci’nin, ’’Erkekler çekmecelerinde ped bulundursun’’ çıkışına Ebru Şancı’dan bomba yorum Ceyda Düvenci'nin, ''Erkekler çekmecelerinde ped bulundursun'' çıkışına Ebru Şancı'dan bomba yorum
10:19 Mayıs ayında kar sürprizi Vatandaşlar sabaha beyaz örtüyle uyandı Mayıs ayında kar sürprizi! Vatandaşlar sabaha beyaz örtüyle uyandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2024 11:13:13. #1.12#
SON DAKİKA: Göztepe, Trendyol 1. Lig'de deplasmanda en iyi takım oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement