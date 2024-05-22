Göztepe, Turgay Gemicibaşı ile yollarını ayırıyor - Son Dakika
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Göztepe, Turgay Gemicibaşı ile yollarını ayırıyor

Göztepe, Turgay Gemicibaşı ile yollarını ayırıyor

Göztepe'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Turgay Gemicibaşı ile kısa bir süre içerisinde yolların ayrılması planlanıyor. 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, 7 maçta 149 dakika süre almasına rağmen skor veya asist katkısı sağlayamadı. Gemicibaşı'nın sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.

22.05.2024 10:09
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Göztepe'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Turgay Gemicibaşı ile kısa bir süre içerisinde yolların ayrılması planlanıyor.

Trendyol 1. Lig'i ikinci sırada tamamlayarak Süper Lig'e yükselen Göztepe'de transfer hareketliliği başladı. İç transferde görüşmeler yapan sarı-kırmızılılar, ilk olarak İsmail Köybaşı'nın sözleşmesini 1 yıl daha uzatırken, teknik heyetin raporları doğrultusunda da diğer oyuncularla yavaş yavaş görüşmelere başladı. Romulo, Lis gibi takıma yüksek katkı veren futbolcularla yola devam edileceği ifade edilirken, ara transfer döneminde Avusturya Bundesliga ekiplerinden Austria Klagenfurt'tan takıma katılan Turgay Gemicibaşı'yla ise yolların ayrılması bekleniyor. Sarı-kırmızılı formayla 7 maça çıkan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu aldığı 149 dakikada ne skor ne de asist katkısı verebildi.

Öte yandan tecrübeli orta sahanın Göztepe'yle olan sözleşmesi 2025 yılının haziran ayında bitiyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

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