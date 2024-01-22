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Göztepe, Ümraniyespor'u 4-1 mağlup etti - Son Dakika
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Göztepe, Ümraniyespor'u 4-1 mağlup etti

Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Göztepe, Ümraniyespor'u 4-1 mağlup etti. Heliton, Lundqvist, Mustafa Eser (kendi kalesine) ve Kubilay Kanatsızkuş'un attığı gollerle Göztepe galibiyete ulaştı.

Göztepe, Ümraniyespor\'u 4-1 mağlup etti
22.01.2024 - 21:59,
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Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Yasin Kol, Onur Gülter, Ramazan Ufuk Avdaş

Göztepe: Lis, Taha Altıkardeş, Heliton (Dk. 90 Ege Yıldırım), Ahmed Ildız, İsmail Köybaşı, Lundqvist (Dk. 57 Aliou Traore), Tarkan Serbest, Doğan Erdoğan (Dk. 74 Celil Yüksel), Mamah (Dk. 57 Kubilay Kanatsızkuş), Yalçın Kayan (Dk. 90 İzzet Furkan Malak), Ogün Bayrak

Ümraniyespor: Abdulsamed Damlu, Mustafa Eser, Serkan Göksu (Dk. 84 Muhammed Mert), Emre Demir (Dk. 46 Melih Okutan), İlhami Siraçhan Nas (Dk. 57 Cofie), Bouali (Dk. 46 Onur Ayık), Uğur Kaan Yıldız (Dk. 84 Atalay Babacan), Glumac, Emre Kaplan, Popov, Diniyev

Goller: Dk. 8 Heliton, Dk. 33 Lundqvist, Dk. 53 Mustafa Eser (kendi kalesine), Dk. 76 Kubilay Kanatsızkuş (Göztepe), Dk. 67 Uğur Kaan Yıldız (Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Dk. 17 Heliton, Dk. 63 Taha Altıkardeş, Dk. 77 Kubilay Kanatsızkuş (Göztepe), Dk. 58 Cofie, Dk. 64 Diniyev (Ümraniyespor)

Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Göztepe, konuk ettiği Ümraniyespor'u 4-1 yendi.

Kaynak: AA
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