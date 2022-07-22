İzmir ekibinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "2018/19 ve 2019/20 sezonlarında 1,5 yıl şanlı formamız ile mücadele eden Yasin Öztekin ile 1 yıllık sözleşme imzaladık. Yasin Öztekin'e Göztepe'mize yeniden hoş geldin diyor, şanlı formamızla nice başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

Yasin Öztekin, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Göztepe, Yasin Öztekin'i kadrosuna kattı - Son Dakika

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