Kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Yılport Samsunspor 'da forma giyen tecrübeli oyuncu, sarı-kırmızılı ekiple 1 yıllık sözleşmeye imza attı.

Kaynak: AA

Yasin Öztekin, Samsunspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Göztepe, Yasin Öztekin'i renklerine kattı - Son Dakika

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