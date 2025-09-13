Hentbol Kadınlar Süper Lig'de sezonun ikinci haftasında Göztepe, sahasında Yenimahalle Belediyespor'u 46-37 mağlup etti.
Ev sahibi ekip, Celal Atik Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk yarısını 22-20 önde tamamladı.
İkinci yarıda üstün oyununu devam ettiren Göztepe, karşılaşmadan 46-37 galip ayrıldı.
Göztepe, Yenimahalle'yi 46-37 Yendi
