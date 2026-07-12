Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, yeni sezon hazırlıklarını yurt dışı kampında sürdürdü.
Teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde Slovenya'nın başkenti Lübliyana yakınlarındaki Bled kasabasında gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve pas çalışmalarıyla başladı.
Antrenmanın ilk bölümünde dar alanda oyun oynayan Göztepe, günü taktiksel oyunla tamamladı.
Öte yandan sarı-kırmızılılar, yeni sezon hazırlık kampı kapsamındaki ilk hazırlık maçını yarın Hırvatistan temsilcisi Gorica ile oynayacak.
Son Dakika › Spor › Göztepe Yurt Dışında Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor - Son Dakika
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