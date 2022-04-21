Göztepeli tekvandoculardan 1 altın ve 1 bronz madalya - Son Dakika

Güney Kore'de düzenlenen Online 2022 Dünya Taekwondo Şampiyonası'nda Göztepeli tekvandoculardan Begüm Alkan Çal altın madalya kazanırken, Fatma Törehan dördüncü olarak bronz madalyaya uzandı.

14-20 Nisan tarihleri arasında Güney Kore'de Muju Taekwondowon tarafından Online 2022 Taekwondo Dünya Şampiyonası düzenlendi. 31-40 Yaş Kadınlar kategorisinde birçok ülkeden 40 sporcunun mücadele ettiği yarışmada Göztepe'den Bengü Alkan Çal ve Fatma Törehan da yarıştı. Yarışma sonucunda Bengü Alkan Çal 7 bin 200 puanla 1'inci olarak altın madalyanın sahibi oldu. Fatma Törehan ise 7 bin 110 puanla 4'üncü olarak bronz madalya kazandı. Sporcuların başarısı üzerine bir paylaşım yapan Göztepe Spor Kulübü, "Sporcularımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" ifadelerine yer verdi. - İZMİR