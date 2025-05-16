Süper Lig devi Galatasaray yönetimi, taraflı tarafsız herkesin büyük beğenisini kazanan Victor Osimhen'i bir yıl daha takımda tutmak adına çılgın bir formülü devreye sokmaya hazırlanıyor.
Milliyet'in haberine göre Galatasaray, Osimhen'e kendi bonservisine ortak olma teklifi yapacak. Nijeryalı golcünün çıkış bedelini Napoli'ye ödemeye hazır olan Galatasaray yönetimi, Osimhen'e kendi bonservisinin karından yüzde 40 pay sunacak.
Böylece gelecek yıl sonunda Osimhen'in 75 milyon euronun üzerinde bir bedelle satılması halinde aradaki farkın yüzde 40'ı oyuncuya verilecek. Böylece gelecek yıl sonunda Osimhen'in 75 milyon euronun üzerinde bir bedelle satılması halinde aradaki farkın yüzde 40'ı oyuncuya verilecek.
Son Dakika › Spor › Gözü kararttılar! Galatasaray, Osimhen'i takımda tutacak formülü buldu - Son Dakika
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