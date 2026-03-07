Grand Prix Apollon Temple Yarışı Tamamlandı - Son Dakika
Grand Prix Apollon Temple Yarışı Tamamlandı

Grand Prix Apollon Temple Yarışı Tamamlandı
07.03.2026 17:02
Manavgat'ta düzenlenen Grand Prix Apollon Temple'da Mustafa Tarakçı birinci oldu.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanlığı ve Dünya Bisiklet Birliğince (UCI) Uluslararası Yol Bisiklet Yarışları kapsamında düzenlenen Grand Prix Apollon Temple, Antalya'nın Manavgat ilçesinde gerçekleştirildi.

Side Antik Kenti Limanı'ndan başlayan 124,5 kilometrelik parkurdaki yarışlara 31 ülkeden 140 sporcu katıldı.

Konya Büyükşehir Belediyespor'dan Mustafa Tarakçı, yarış sırasında geçirdiği kazaya rağmen mücadeleyi bırakmayarak 2 saat 49 dakika 34 saniyelik dereceyle bitiş çizgisini ilk sırada geçmeyi başardı.

Danimarka Li Ning Star'dan Alexander Salby ikinci, Letonya Bike Aid'den Kristians Belohvosciks üçüncü sırada yer aldı.

Yarışın şampiyonu Tarakçı, yarış sonrası yaptığı açıklamada, parkurun güzel olduğunu ancak tehlikeli bazı yerlerin bulunduğunu söyledi.

Kendisinin başka bir rakibiyle sürtünmesi nedeniyle küçük bir kaza geçirdiğini aktaran Tarakçı, "Bir kazaya karıştım ama sonucu güzel oldu, birinci oldum. Bundan sonraki hedefimiz haftaya Tour of Antalya ve nisandaki Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda takımımız adına güzel sonuçlara imza atmak." dedi.

Manavgat Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek de Manavgat'ın sadece deniz ve güneşle değil, spor organizasyonlarıyla da anıldığını ifade etti.

Manavgat Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Süleyman Karakaya ise sporcuların nisandaki Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'na kadar bölgede kampta olacaklarını ve bunun spor turizmi açısından önemli olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Manavgat, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Grand Prix Apollon Temple Yarışı Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Grand Prix Apollon Temple Yarışı Tamamlandı - Son Dakika
