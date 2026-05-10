Bursa'da pedallar 'Daha Fazla Kadın Yarışmacı' için döndü

10.05.2026 17:28  Güncelleme: 17:30
Bursa'da düzenlenen Granfondo Bursa 2026 etkinliği, 'Parkurda Daha Fazla Kadın Yarışmacı Görmek İstiyoruz' mottosuyla dikkat çekti. Yaklaşık 800 bisiklet tutkunun katıldığı organizasyon, iki ayrı parkurda gerçekleştirildi ve ödül töreni ile sona erdi.

Granfondo Bursa 2026, Bursa Valiliği himayesinde, Nilüfer Belediyesi ve Mudanya Belediyesi'nin destekleriyle gerçekleştirildi. Uluslararası düzeyde yaklaşık 800 bisiklet tutkununun katıldığı organizasyon, renkli görüntülere sahne oldu. 'Parkurda Daha Fazla Kadın Yarışmacı Görmek İstiyoruz' mottosuyla düzenlenen yarışlarda sporcular, 84 ve 56 kilometrelik iki ayrı parkurda mücadele etti. Ahmet Taner Kışlalı Bulvarı'ndan başlayan yarış, Bursa'nın doğal ve tarihi rotalarını kapsayan zorlu parkurun ardından yine aynı noktada sona erdi. Geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen organizasyonda herhangi bir aksaklık yaşanmadı.

Yarışların tamamlanmasının ardından Ahmet Taner Kışlalı Bulvarı'nda kurulan platformda ödül töreni düzenlendi. Farklı yaş kategorilerinde dereceye giren kadın ve erkek sporculara madalya ve kupaları takdim edildi.

Sporculara ödüllerini Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Emre Karagöz, Mudanya Belediye Başkan Yardımcısı Baran Güneş, Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Metin Cengiz, Türkiye Bisiklet Federasyonu Bursa İl Temsilcisi Erdal Sevim ve Granfondo Türkiye Kadın Organizatörü Esra Yıldırım ile diğer protokol üyeleri takdim etti. - BURSA

