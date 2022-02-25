Uluslararası Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Güreş Turnuvası sürüyor - Son Dakika
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Uluslararası Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Güreş Turnuvası sürüyor

25.02.2022 20:20
Uluslararası Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Güreş Turnuvası sürüyor

Uluslararası Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Güreş Turnuvası'nın üçüncü gününde grekoromen stilde Türk güreşçiler Yunus Emre Başar, Burhan Akbudak ve Selçuk Can 3 altın madalya kazandı.

Uluslararası Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Güreş Turnuvası'nın üçüncü gününde grekoromen stilde Türk güreşçiler Yunus Emre Başar, Burhan Akbudak ve Selçuk Can 3 altın madalya kazandı.

Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen turnuvanın ikinci gününde grekoromen stilde 72, 77 ve 82 kilo, kadınlar serbest stilde ise 57, 62, 68 ve 76 kilo maçları yapıldı.

Final mücadelesinde 77 kilo mücadelesinde Yunus Emre Başar, Azerbaycan'dan Sanan Süleymanov karşısında ilk devreyi 1-0 geride tamamlamasına rağmen maçın son bölümlerinde 2-1 öne geçti. Karşılaşmanın bitimine 1 dakika 21 saniye kala omzundan sakatlanan milli güreşçi, tedavisinin ardından mücadeleye devam etti. Rakibi karşısında hata yapmayan Yunus Emre Başar, karşılaşmayı 2-1 kazanarak altın madalya elde etti.

Bu sıkletteki bronz madalya mücadelesinde Furkan Bayrak ise Kazak Demeu Zhadrayev ile yaptığı karşılaşmayı 6-5 kazandı.

82 kilo final mücadelesinde ise Burhan Akbudak, Moldovalı Mihail Bradu ile karşı karşıya geldi. Çekişmenin yaşandığı maçta milli güreşçi rakibine 2-1 üstünlük sağlayarak altın madalyanın sahibi oldu.

72 kilo final mücadelesinde Letonyalı Kristupas Sleieva'nın rakibi olan Selçuk Can, rakibinin sakatlığı nedeniyle maçı hükmen kazanarak altın madalya elde etti.

Aynı kiloda bronz madalya mücadelesinde ise iki Türk güreşçi Murat Dağ ile Ensar Karabacak karşı karşıya geldi. Her iki yarıda atak güreşen Murat Dağ, Ensar Karabacak'ı 8-5 yenerek bronz madalyaya uzanan taraf oldu.

Grekoromen stilde final maçlarını Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ile Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu da izledi.

Grekoromen milli takımı, 3 sıklette maçlarla mücadelesini tamamladı. Maçların ilk gününde 2 altın, bir gümüş ve 7 bronz madalya kazanan Türk güreşçiler, ikinci günde ise 3 altın, 2 bronz madalya kazanarak organizasyonda toplamda 15 madalya elde etti.

Grekoromen stilde takım sıralamasında Türkiye birinci sırada yer alırken, Kazakistan, Azerbaycan ise üçüncü oldu.

Kadınlar serbest stil ilk gün maçlarında Türk güreşçiler madalya başarısı gösteremedi.

Turnuva, yarın kadınlar ve erkekler serbest stil maçlarıyla devam edecek. Sabah eleme karşılaşmaları ile başlayacak olan turnuvada kadınlar serbest stil 50, 53, 55, 59, 65, 72 erkeklerde ise 97 ve 125 kilolarda maçlar yapılacak.

Uluslararası Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Güreş Turnuvası sürüyor
Uluslararası Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Güreş Turnuvası sürüyor
Uluslararası Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Güreş Turnuvası sürüyor
Uluslararası Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Güreş Turnuvası sürüyor
Uluslararası Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Güreş Turnuvası sürüyor
Uluslararası Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Güreş Turnuvası sürüyor

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Bronz Madalya, Yaşar Doğu, Türkiye, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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