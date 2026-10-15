Grekoromen milli güreşçiler U23 Dünya Şampiyonası'nda 4 madalya kazandı - Son Dakika
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Grekoromen milli güreşçiler U23 Dünya Şampiyonası'nda 4 madalya kazandı

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Grekoromen Güreş Milli Takımı, Las Vegas'taki U23 Dünya Şampiyonası'nda 1 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 4 madalya kazandı. Madalyalar 67 kiloda Azat Sarıyar, 63 kiloda Servet Angi, 72 kiloda İbrahim Özdemir ve 87 kiloda Alperen Berber'den geldi.

Grekoromen Güreş Milli Takımı, U23 Dünya Güreş Şampiyonası'nda 1 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 4 madalya kazandı.

ABD'nin Las Vegas kentinde 12-18 Ekim 2026 tarihleri arasında düzenlenen U23 Dünya Güreş Şampiyonası'nda Grekoromen Güreş Milli Takımı, 1 gümüş ve 3 bronz madalya kazanarak turnuvayı 4 madalyayla tamamladı.

67 kiloda Azat Sarıyar gümüş madalyanın sahibi oldu. 63 kiloda Servet Angi, 72 kiloda İbrahim Özdemir, 87 kiloda ise Alperen Berber bronz madalya kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, şampiyona sonuçları hakkında açıklamalarda bulundu. Türk güreşinin potansiyelinin ve beklentilerimizin farkında olduklarını ifade eden Akgül, "Hedefimiz çok daha büyük başarılar. Eksiklerimizi görerek, daha fazla çalışarak yolumuza devam edeceğiz. Daha iyisini yapacak gücümüz de inancımız da var. Şampiyonada madalya kazanan milli sporcularımızı ve başarılarında emeği bulunan antrenörlerimizi tebrik ediyor, tüm teknik ekibimize teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
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