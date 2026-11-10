Grup lideri Bahçeşehir Koleji, yarın Lietkabelis'i Sinan Erdem'de ağırlayacak

Grup lideri Bahçeşehir Koleji, yarın Lietkabelis'i Sinan Erdem'de ağırlayacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
BKT Avrupa Kupası D Grubu 7. haftasında grup lideri Bahçeşehir Koleji, yarın Sinan Erdem Spor Salonu'nda Lietkabelis'i ağırlayacak. 6 maçta 5 galibiyet ve 1 yenilgi alan Bahçeşehir lider; Lietkabelis ise 3 galibiyet ve 3 yenilgiyle 8 takımlı grupta 5. sırada.
Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası D Grubu'nun 7. haftasında yarın Litvanya temsilcisi Lietkabelis'i ağırlayacak.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 19.00'da başlayacak.
D Grubu'nda çıktığı 6 karşılaşmada 5 galibiyet ve 1 yenilgi yaşayan Bahçeşehir Koleji, ilk sırada yer alıyor.
Oynadığı maçların 3'ünü kazanan ve 3'ünü kaybeden Lietkabelis ise 8 takımın mücadele ettiği grupta 5. basamakta bulunuyor.
Kaynak: AA
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