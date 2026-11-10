Grup lideri Bahçeşehir Koleji, yarın Lietkabelis'i Sinan Erdem'de ağırlayacak

Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası D Grubu'nun 7. haftasında yarın Litvanya temsilcisi Lietkabelis'i ağırlayacak.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 19.00'da başlayacak.

D Grubu'nda çıktığı 6 karşılaşmada 5 galibiyet ve 1 yenilgi yaşayan Bahçeşehir Koleji, ilk sırada yer alıyor.

Oynadığı maçların 3'ünü kazanan ve 3'ünü kaybeden Lietkabelis ise 8 takımın mücadele ettiği grupta 5. basamakta bulunuyor.