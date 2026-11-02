Grup lideri Fenerbahçe Tarfin Kadın Basketbol, yarın Valencia Basket'i ağırlayacak - Son Dakika
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Grup lideri Fenerbahçe Tarfin Kadın Basketbol, yarın Valencia Basket'i ağırlayacak

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FIBA Avrupa Ligi C Grubu 4. haftasında Fenerbahçe Tarfin, yarın saat 20.00'de Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Valencia Basket'i ağırlayacak. Grupta 3'te 3 yapan sarı-lacivertlilerin rakibi Valencia Basket ise 1 galibiyet ve 2 yenilgiyle 3. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe Tarfin Kadın Basketbol Takımı, ?FIBA Avrupa Ligi C Grubu'nun 4. haftasında yarın İspanya'nın Valencia Basket ekibini konuk edecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Ligde yoluna 3'te 3'le devam eden sarı-lacivertliler, grubunda ilk basamakta bulunuyor.

İspanyol temsilcisi ise 1 galibiyet ve 2 yenilgiyle 3. sırada kendine yer buldu.

Fenerbahçe Tarfin, son olarak sahasında Fransa ekibi Flammes Carolo Basket'i 81-71 yendi.

Kaynak: AA
FenerbahçeBasketbolValenciaSporSon Dakika

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