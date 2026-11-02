Grup lideri Fenerbahçe Tarfin Kadın Basketbol, yarın Valencia Basket'i ağırlayacak

Grup lideri Fenerbahçe Tarfin Kadın Basketbol, yarın Valencia Basket'i ağırlayacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
FIBA Avrupa Ligi C Grubu 4. haftasında Fenerbahçe Tarfin, yarın saat 20.00'de Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Valencia Basket'i ağırlayacak. Grupta 3'te 3 yapan sarı-lacivertlilerin rakibi Valencia Basket ise 1 galibiyet ve 2 yenilgiyle 3. sırada yer alıyor.
Fenerbahçe Tarfin Kadın Basketbol Takımı, ?FIBA Avrupa Ligi C Grubu'nun 4. haftasında yarın İspanya'nın Valencia Basket ekibini konuk edecek.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.
Ligde yoluna 3'te 3'le devam eden sarı-lacivertliler, grubunda ilk basamakta bulunuyor.
İspanyol temsilcisi ise 1 galibiyet ve 2 yenilgiyle 3. sırada kendine yer buldu.
Fenerbahçe Tarfin, son olarak sahasında Fransa ekibi Flammes Carolo Basket'i 81-71 yendi.
Kaynak: AA
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