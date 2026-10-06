GSB Spor Okulları'nda gençler Aydın'ın 17 ilçesinde 32 branşta eğitim alıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

GSB Spor Okulları'nda gençler Aydın'ın 17 ilçesinde 32 branşta eğitim alıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
GSB Spor Okulları\'nda gençler Aydın\'ın 17 ilçesinde 32 branşta eğitim alıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'da GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okulları kapsamındaki eğitimler, 17 ilçede 32 branşta uzman antrenörler eşliğinde aralıksız sürüyor. 5-18 yaş arası genç ve çocuklar antrenmanlarda hem eğleniyor hem sağlıklı kalıyor.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde il genelinde yürütülen GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okulları kapsamında gençler eğitimlerine aralıksız devam ediyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yıl 81 ilde düzenlenen GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okulları faaliyetlerini hız kesmeden sürdürüyor. Aydın'da da 32 farklı branşta verilen eğitimler uzman antrenörler eşliğinde gerçekleştirilirken, Aydın'ın 17 ilçesinde spor yapmak isteyen 5-18 yaş arası tüm genç ve çocuklara spor sevdirildi. Bu kapsamda çocuklar ve gençler de antrenörler eşliğinde gerçekleştirilen eğitimlerine aralıksız devam ediyor. Çocukların zihinsel ve sportif gelişimleri ile sosyalleşmelerine katkı sağlayarak yeteneklerini ortaya çıkarmak amacıyla yürütülen kurslarda binlerce çocuk antrenmanlarda hem eğleniyor hem de sporu seviyor. Güne sporla başlayan geleceğin şampiyonları ise sporu sevmenin yanı sıra sağlıklı ve zinde kalıyor.

Eğitimler ile ilgili Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Sporla büyüyor, sporla güçleniyoruz. GSB Spor Okulları kapsamında çocuklarımız ve gençlerimiz, antrenörlerimiz eşliğinde gerçekleştirilen çalışmalarla spor yapmaya ve kendilerini geliştirmeye devam ediyor" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: İHA
Gençlik Ve Spor BakanlığıEğitimAydınSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi, yatırımlarının ana para dışındaki kısmını TMSF’ye iade etti Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi, yatırımlarının ana para dışındaki kısmını TMSF'ye iade etti
Otomotiv devinin eski patronuna idam cezası Otomotiv devinin eski patronuna idam cezası
Mısır’dan İsrail’e savaş resti: Bedeli ağır olur, yine ezeriz Mısır'dan İsrail'e savaş resti: Bedeli ağır olur, yine ezeriz
Motorine dev indirim Gece yarısı pompaya yansıdı Motorine dev indirim! Gece yarısı pompaya yansıdı
Petek Dinçöz’ün son hali şaşırttı Yıllar önceki imajına geri döndü Petek Dinçöz'ün son hali şaşırttı! Yıllar önceki imajına geri döndü
Yıllardır raflarda görüyorduk Artık tüm marketlerden kaldırılıyor Yıllardır raflarda görüyorduk! Artık tüm marketlerden kaldırılıyor
09:40
5 öğrencinin bıçaklandığı ortaokuldan ilk görüntüler: Bu rezalete bak ya
5 öğrencinin bıçaklandığı ortaokuldan ilk görüntüler: Bu rezalete bak ya
09:28
İstanbul’da ortaokulda bir öğrenci 5 öğrenciyi bıçakladı
İstanbul'da ortaokulda bir öğrenci 5 öğrenciyi bıçakladı
09:12
Nihat Kahveci İtalya mağlubiyeti sonrası isyan etti: Biz kimi yeneceğiz ya
Nihat Kahveci İtalya mağlubiyeti sonrası isyan etti: Biz kimi yeneceğiz ya?
09:11
Fon krizinin en büyük rakamı Fatma Betül Sayan’ı 10’a katladı ama firari
Fon krizinin en büyük rakamı! Fatma Betül Sayan'ı 10'a katladı ama firari
09:02
Ahmet Çakar’dan Hacıosmanoğlu için olay itiraf: Allah belamı versin, 50 defa pişmanım
Ahmet Çakar'dan Hacıosmanoğlu için olay itiraf: Allah belamı versin, 50 defa pişmanım
07:53
Fon soruşturmasında “pişmanlık“ sürprizi Yüzde 90’ı geri adım attı
Fon soruşturmasında "pişmanlık" sürprizi! Yüzde 90'ı geri adım attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2026 09:50:09. #7.12#
SON DAKİKA: GSB Spor Okulları'nda gençler Aydın'ın 17 ilçesinde 32 branşta eğitim alıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei