GSTV'yi açanlar gözlerine inanamadı! Mertens'in takım arkadaşına yaptığı hareket olay yarattı - Son Dakika
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GSTV'yi açanlar gözlerine inanamadı! Mertens'in takım arkadaşına yaptığı hareket olay yarattı

25.01.2023 15:35

Galatasaray'da antrenman öncesi Berkan Kutlu'nun yaş gününü kutlaması ilginç anlara sahne oldu. GS TV'den canlı yayınlanan kutlamada, Mertens'in Yunus Akgün'e yaptığı hareket sosyal medyanın gündemine oturdu.

Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da milli futbolcu Berkan Kutlu'nun doğum günü kutlandı. Antrenman öncesi yapılan kutlamada yaşanan bir an çok konuşuldu.

MERTENS'TEN YUNUS AKGÜN'E ŞAKA

Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da, Berkan Kutlu'nun doğum günü kutlandı. Antrenman öncesi yapılan kutlama GSTV ekranlarından canlı yayınlanırken, Mertens'in takım arkadaşı Yunus Akgün'e yaptığı hareket çok konuşuldu. Berkan Kutlu'ya sarılan Akgün'ün kalçalarına dokunarak el şakası yapan Mertens'in o anları GS TV canlı yayınına yansıdı.

GSTV canlı yayınını izleyenler dondu kaldı! Mertens'ten takım arkadaşına olay hareket

GALATASARAY, GİRESUN DEPLASMANINDA

Süper Lig'in 21. haftasında lider Galatasaray, deplasmanda Giresunspor ile karşılaşacak. Çotanak Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Fenerbahçe'nin 4 puan önünde liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılılar, bu maçtan 3 puanla dönerek zirvedeki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor.

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Giresunspor, Yunus Akgün, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor GSTV'yi açanlar gözlerine inanamadı! Mertens'in takım arkadaşına yaptığı hareket olay yarattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: GSTV'yi açanlar gözlerine inanamadı! Mertens'in takım arkadaşına yaptığı hareket olay yarattı - Son Dakika
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