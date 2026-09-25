GSYİAD, Galatasaray Kadın Voleybol Takımı'nın forma sırt sponsorluğunu üstlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

GSYİAD, Galatasaray Kadın Voleybol Takımı'nın forma sırt sponsorluğunu üstlendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

GSYİAD, Galatasaray Kadın Voleybol Takımı'nın forma sırt sponsoru oldu. RAMS Park'taki imza töreninde Başkan Dursun Özbek, sponsorluk desteklerinin kadın voleybol takımının başarılarına katkı vereceğini söyledi.

1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GSYİAD), Galatasaray Kadın Voleybol Takımı'nın forma sırt sponsoru oldu.

GSYİAD ile Galatasaray arasındaki sponsorluk anlaşmasının imza töreni Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta gerçekleştirildi. Törene Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Başkan Yardımcısı Mehmet Cibara, 1905 GSYİAD Başkanı Murat Sancaktar ve voleybolcular katıldı.

GSYİAD'ın kurulduğu günden bu yana her zaman Galatasaray'ın yanında olduğunu vurgulayan Dursun Özbek, "Galatasaray'a olan bağlılıklarını bir kez daha gösteriyorlar. Galatasaray olarak her zaman hedefimiz sadece futbolda değil, mücadele ettiğimiz tüm branşlarda en üst seviyede rekabet eden, şampiyonluklar kazanan ve ülkemizi en iyi şekilde temsil eden takımlar oluşturmak. Bu hedeflere ulaşmak için sürdürülebilir bir mali yapıya ve mükemmel tesislere sahip olmak da gerekiyor. Bu nedenle Amatör branşlarımıza verilen sponsorluk desteklerini önemsiyoruz. Galatasaray'ın en büyük gücü her zaman camiası olmuştur. Bu birlikteliğin daha da güçlenmesine, farklı branşlara verdiklerin desteğin artarak devam etmesini arzu ediyoruz. Bu güçlü birliktelik kadın voleybol takımımızın başarılara ulaşmasında önemli katkı verecektir" diye konuştu.

Murat Sancaktar: "Kulübümüzün ihtiyaç duyduğu her alanda yanında olduk"

Sözlerine Avrupa şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik ederek başlayan Murat Sancaktar, "Bizleri her zaman olduğu gibi gururlandırdılar. Bu başarının genç kızlarımıza verdiği iham kıymetli. GSYİAD olarak 25. yılımızı kutluyoruz. Kulübümüzün ihtiyaç duyduğu her alanda yanında olduk. Başta başkanımız Dursun Özbek olmak üzere tüm yönetim kurulu üyelerine şükranlarımı sunuyorum. Biz bu birlikteliğe çok daha farklı bakıyoruz. Aynı ailenin fertlerinin ortak hedef için omuz omuza vermesi olarak görüyoruz. Belli bir süredir erkek voleybol takımımıza destek veriyorduk. Bu sene de kadın voleybol takımımıza destek veriyoruz. Kadın takımımız geçtiğimiz sezon CEV Kupası'nı kazanarak hepimizi gururlandırdı. İlklerin ve enlerin takımı olarak futbol, basketbol ve voleybolda Avrupa'da kupa kazanan tek Türk takım olduk. Bu sezon büyük hedeflere ulaşacağımıza inanıyoruz. İnşallah hep birlikte çok güzel maçlara, büyük zaferlere tanıklık etmiş olacağız" şeklinde konuştu.

Mehmet Cibara: "İhtiyacımız olmadığı sürece yeni bir smaçör transferi yapmayacağız"

GSYİAD'ın bir sponsor olmadığını, her an destek veren, ayrılmaz bir parçaları olduğunu söyleyen Mehmet Cibara, "Bu birlikteliğin büyüyerek devam edeceğini düşünüyorum. Geçen sene bu tür desteklerle Galatasaray amatör branşlarda kuruluşundan beri en büyük başarılara ulaştı. Bu sezon 8 takımımız, Avrupa'da en üst düzeyde temsil edecek. Bu iş birliği için teşekkür ederim" dedi.

Cibara, geçen sene kadın voleybol takımında geniş bir kadro ile mücadele ettiklerini hatırlatarak, "Bazı dezavantajlarını yaşadık. Başatrenrönümüzün isteğiyle yeni bir kadro kuruldu. İhtiyacımız olmadığı sürece yeni bir smaçör transferi yapmayacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
Dursun ÖzbekGalatasarayEkonomiSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bit pazarından 730 liraya aldı Gerçek değerini öğrenince küçük dilini yuttu Bit pazarından 730 liraya aldı! Gerçek değerini öğrenince küçük dilini yuttu
Bonservisi elinde olan Icardi’nin gözü çok yükseklerde Bonservisi elinde olan Icardi'nin gözü çok yükseklerde
14 yıldır biriktirdiği 37 kilogram gümüşü bozdurdu İşte eline geçen para 14 yıldır biriktirdiği 37 kilogram gümüşü bozdurdu! İşte eline geçen para
Kırıkhan’da Down sendromlu Pınar Aksoy gelinlik giydi, düğün töreniyle hayaline kavuştu Kırıkhan'da Down sendromlu Pınar Aksoy gelinlik giydi, düğün töreniyle hayaline kavuştu
Rostov’da İHA saldırısında hasar gören Novoşahtinsk rafinerisi üretime ara verdi Rostov'da İHA saldırısında hasar gören Novoşahtinsk rafinerisi üretime ara verdi
Manisa’da yaşlı kadın konakladığı kaplıcanın havuzunda ölü bulundu Manisa'da yaşlı kadın konakladığı kaplıcanın havuzunda ölü bulundu
14:39
Dursun Özbek’ten Aziz Yıldırım sorusuna yanıt: Elbette...
Dursun Özbek'ten Aziz Yıldırım sorusuna yanıt: Elbette...
14:30
Girne’de batan gemideki tüm alanlara ulaşıldı, başka naaş bulunamadı
Girne'de batan gemideki tüm alanlara ulaşıldı, başka naaş bulunamadı
14:17
101 milyon kimlik verisi ve 118 milyon GSM numarasını satan panel kurucusu 2 kişi yakalandı
101 milyon kimlik verisi ve 118 milyon GSM numarasını satan panel kurucusu 2 kişi yakalandı
14:00
Galatasaray’da Okan Buruk kararı Dursun Özbek canlı yayında duyurdu
Galatasaray'da Okan Buruk kararı! Dursun Özbek canlı yayında duyurdu
13:22
Türk temsilci resti çekti, İsraillinin verdiği tepkiye bakın
Türk temsilci resti çekti, İsraillinin verdiği tepkiye bakın
13:04
ABD askerleri dizlerinin üzerine çöktüğü görüntü büyük tartışma yarattı
ABD askerleri dizlerinin üzerine çöktüğü görüntü büyük tartışma yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2026 14:56:00. #.0.2#
SON DAKİKA: GSYİAD, Galatasaray Kadın Voleybol Takımı'nın forma sırt sponsorluğunu üstlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei