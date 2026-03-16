Guardiola\'dan Real Madrid rövanşı öncesi bomba hamle

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile oynanacak rövanş karşılaşması öncesinde dikkat çeken bir karar aldı.

3-0'LIK MAĞLUBİYETİN ARDINDAN GELDİ

Manchester City, Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile oynadığı ilk maçtan 3-0 mağlup ayrılmıştı. İngiliz ekibi, rövanş öncesinde zor bir geri dönüş hedeflerken Guardiola'nın aldığı karar gündem oldu.

OYUNCULARA MORAL İZNİ

Pep Guardiola'nın yoğun fikstür ve alınan mağlubiyetin ardından oyuncularının mental olarak toparlanması için bir gün izin verdiği öğrenildi. İspanyol teknik adamın bu kararla takımın rövanş öncesinde daha iyi hazırlanmasını hedeflediği ifade edildi.