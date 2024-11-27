Guardiola Sinirlendi, Kendine Zarar Verdi - Son Dakika
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Spor

Guardiola Sinirlendi, Kendine Zarar Verdi

Guardiola Sinirlendi, Kendine Zarar Verdi

Manchester City, Feyenoord ile 3-3 berabere kalırken Pep Guardiola sinirlenip kendine zarar verdi.

27.11.2024 10:08
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3-0 öne geçtiği maçta Feyenoord ile 3-3 berabere kalan Manchester City'de sinirlenen Teknik Direktör Pep Guardiola tırnaklarıyla kendine zarar verdi. Guardiola'nın burnunda ve alnında çizikler oluştu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında İngiliz ekibi Manchester City, Etihad Stadyumu'nda Hollanda takımı Feyenoord ile karşı karşıya geldi. Manchester ekibi, müsabakada 3-0 öne geçmesine rağmen sahadan 3-3 beraberlikle ayrıldı ve kötü gidişatını bu maçta da durduramadı. Bu sezon son olarak Southampton'u mağlup eden İngiliz temsilcisi daha sonra oynadığı 6 maçta 1 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı.

Son dakikalarda yedikleri golden sonra sinirlenen Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola kendine zarar verdi. Burnunda ve alnında çizikler oluşan Guardiola, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında bu konuyla ilgili sorulan soruya, "Tırnağımla çizdim. Kendime zarar vermek istiyorum" diye cevap verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Guardiola Sinirlendi, Kendine Zarar Verdi - Son Dakika

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