Gülistan Özdemir'den Avrupa Şampiyonası Başarısı - Son Dakika
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Gülistan Özdemir'den Avrupa Şampiyonası Başarısı

Gülistan Özdemir\'den Avrupa Şampiyonası Başarısı
16.07.2026 16:52
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Gülistan Özdemir, Mersin'de 2 altın madalya kazanarak 2027 Dünya Oyunları için kota hedefliyor.

Mersin'de yapılan Görme Engelliler Avrupa Halter Şampiyonası'nda 2 altın madalya kazanan milli sporcu Gülistan Özdemir, Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) tarafından gelecek yıl düzenlenecek Dünya Oyunları için kota almak istiyor.

Görme engelli 34 yaşındaki milli sporcu Gülistan, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi ile IBSA işbirliğinde 29 Haziran-3 Temmuz'da Mersin'de organize edilen şampiyonada mücadele etti.

Türkiye'nin yanı sıra Gürcistan, Rusya, Ukrayna ve Çekya'dan yaklaşık 100 sporcunun katıldığı organizasyonda 60 kilogramda performans sergileyen Gülistan, "bench press" disiplininde 65 kilogram kaldırarak altın madalya kazandı.

Ay-yıldızlı sporcu, "bench press", "squat" ve "deadlift" disiplinlerinin toplam ağırlıklarının ölçüldüğü "powerlifting" branşında da 320 kilograma ulaşarak birincilik kürsüsüne çıktı.

Organizasyonda 2 altın madalyayla Avrupa kariyerinin ilk şampiyonluklarını elde eden Gülistan, 2027 Dünya Oyunları'na vize almanın hesaplarını yapmaya başladı.

"Emekle, hırsla, antrenörümün desteğiyle şampiyonluğumu aldım"

Gülistan Özdemir, AA muhabirine, kariyerinin en başarılı şampiyonasını geçirdiğini söyledi.

Organizasyonda takım arkadaşlarıyla 11 altın madalya kazandıklarını anımsatan Gülistan, "Şampiyonanın Türkiye'de yapılması, ülkemi temsil etmek ayrı bir gururdu. Gerçekten çok heyecanlıydım. Güçlü ve hırslı bir şekilde mücadelemi verdim. Emekle, hırsla, antrenörümün desteğiyle birinciliklerimi, şampiyonluğumu aldım. Kelimeler kifayetsiz kalıyor, bu duyguyu anlatamıyorum. Ülkemi temsil ettiğim, İstiklal Marşı'mızı okuttuğum için kendimle gurur duyuyorum." diye konuştu.

Kotanın adresi "Dünya Şampiyonası" olacak

Gülistan, emeklerinin karşılığını madalyalarla aldığını belirtti.

Bu yıl dünya rekoru hedefinin nasip olmadığını anlatan Gülistan, şöyle konuştu:

"Güzel ve disiplinli çalışarak şampiyonaya gelmiştim. Haltere başladım başlayalı disiplinli şekilde çalıştığım için bu başarılara ulaştım. İleriki şampiyonalarda hedeflemiş olduğum rekorları kıracağım. 2027 Dünya Oyunları öncesi Dünya Şampiyonası'nda tekrar bir şampiyonluğa ulaşırsam kotamızı almış olacağız. Şu an birinci kotamızı almış olduk. İnşallah ikinci şampiyonluğumuz da Dünya Şampiyonası'ndan gelirse kotamızı alıp Dünya Oyunları'na katılacağız."

Antrenörü Gülistan'a güveniyor

Milli takım antrenörü Ersin Akyüz de Gülistan'ın başarılı bir sporcu olduğunu dile getirdi.

Gülistan'ın, Avrupa Şampiyonası'nda ilklere imza attığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"İlk defa ülkemizde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda başarılı olup kendisini altın madalyalara boğdu. Sene sonunda bir Dünya Şampiyonası var. Aynı şekilde çalışmalarına devam edecek. Bu Dünya Şampiyonası sonucunda Dünya Oyunları'na gitmeye hak kazanacaktır. Kendisinden orada da önemli bir başarı bekliyoruz."

Kaynak: AA

Avrupa Şampiyonası, Mersin, Dünya, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gülistan Özdemir'den Avrupa Şampiyonası Başarısı - Son Dakika

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