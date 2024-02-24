Gülsuyuspor Süper Amatör Lig'de Şampiyonluğunu Kutladı - Son Dakika
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Gülsuyuspor Süper Amatör Lig'de Şampiyonluğunu Kutladı

Gülsuyuspor Süper Amatör Lig\'de Şampiyonluğunu Kutladı

Gülsuyuspor'un Süper Amatör Lig'de şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından taraftarlar metro istasyonu çevresinde şampiyonluk kutlaması yaptılar. Kulüp yöneticileri ve taraftarlar hedeflerinin Süper Lig olduğunu belirtti.

24.02.2024 21:43  Güncelleme: 21:53
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Gülsuyuspor'un Süper Amatör Lig'de şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından taraftarlar şampiyonluğu kutladı.

Süper Amatör Lig 5. Grup takımlarından Gülsuyuspor'un şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından taraftarlar metro istasyonu çevresinde şampiyonluk kutlaması yaptılar.

Gülsuyuspor Kulübü Başkanı Behram Bayram Kaçar, kutlamalar sırasında yaptığı açıklamada, "Gülsuyu camiası büyük bir camia. Taraftarıyla, camiasıyla, tesisiyle takımıyla. Çok mutluyuz. Çünkü süper amatör 5. Lig'de grup şampiyonluğu geldi. Hedefimiz BAL. Yükselme gruplarında çok zorlu maçlar bizi bekliyor. İnşallah onu başarıp Bölgesel Amatör Lig'e oradan da 3. Lig hedefimiz var. İnşallah başarırız diyorum. Hakkımızda hayırlısı olsun" şeklinde konuştu.

"İnşallah hedef Süper Lig olur "

Hedefin Süper Lig olduğunu belirten kulüp yöneticisi Murat Barış da, "Uzun yıllar sonra gelen bir şampiyonluktu. Gülsuyu halkına armağan olsun. Herkes bunu bekliyordu. Herkes bugün birlik beraberlik içinde şampiyonluğu kutladılar. Deplasmandan meşalelerle geldiler havai fişek attılar. Bu taraflara her şey yakışır. Gülsuyu halkı ilerleyen süreçte bir şampiyonluk bekliyor. İnşallah hedef Süper Lig olur. Bu çocuklar her şeyi hak ediyor. En güzelini hak ediyor. Kulübe destek veren herkese teşekkür ederiz. Siyasi parti belediye başkan adayları da desteklerini gösterdiler. İnşallah Gülsuyu profesyonel Süper Lig'de olacak" ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili konuşan taraftar Fatih Vural "Seneler sonra gelen bir başarı var. Biz kenetlendik bırakmadık hiçbir zaman. Kenetlendik ve şampiyonluğa ulaştık" dedi. Başka bir taraftar ise, "Şampiyonlukta emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Burada bütün arkadaşlar bütün gençler hep beraber omuz omuza mücadele verdik. Bir yıl sonunda inandık ve kazandık. Sırada klasman grubu var onda da başarıyı hak edeceğiz inşallah" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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