Gültigin Er Afrika Triatlon Kupası'nda 6. oldu

Afrika Triatlon Kupası'nda mücadele eden milli sporcu Gültigin Er, 6'ncı oldu.
Türkiye Triatlon Federasyonunun açıklamasına göre Güney Afrika'nın Mossel Bay kentindeki organizasyonu elit erkekler kategorisinde Gültigin Er, 6'ncı sırada tamamladı.
Aynı kategoride yarışan Enes Kızılcık ise yarışları 10. sırada yer bitirdi.
