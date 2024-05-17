Gümüşhane'de Gençlik Haftası Yarışmalarının Ödülleri Verildi - Son Dakika
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Gümüşhane'de Gençlik Haftası Yarışmalarının Ödülleri Verildi

Gümüşhane\'de Gençlik Haftası Yarışmalarının Ödülleri Verildi

Gümüşhane'de düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ve Gençlik Haftası yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri Vali Alper Tanrısever tarafından takdim edildi. Törende, atletizm, kompozisyon ve şiir yarışmalarında dereceye giren gençlere ödülleri verildi. Vali Tanrısever, gençlerin gösterdiği başarılarından gurur duyduklarını belirterek, gençlere olan desteklerinin süreceğini vurguladı.

17.05.2024 11:35
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Gümüşhane'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ve Gençlik Haftası nedeniyle düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri Vali Alper Tanrısever tarafından verildi.

Valilik Toplantı salonunda düzenlenen törende ilk olarak hafta anısına milli sporcu ve gençlik merkezi üyesi tarafından Vali Alper Tanrısever'e buket takdim edildi.

Törende daha sonra hafta nedeniyle düzenlenen atletizm, kompozisyon ve şiir yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

Şiir yarışmasında birinci olan öğrenciden şiirini dinleyen Vali Tanrısever, yaptığı açıklamada "Gençlerimizin göstermiş olduğu üstün gayret ve başarılarından dolayı gurur duyuyoruz. Bu etkinlikler, gençlerimizin yeteneklerini sergilemelerine ve kendilerini geliştirmelerine olanak tanıyor. Gümüşhane olarak, gençlerimizin her daim yanında olacağız ve onların eğitimlerine, sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlamaya devam edeceğiz. Tüm katılımcıları tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Gençlerimize güveniyoruz; onların aydınlık geleceğimize ışık tutacağına inanıyoruz" dedi.

Tören hediyelerin takdimi ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Gümüşhane'de Gençlik Haftası Yarışmalarının Ödülleri Verildi - Son Dakika

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