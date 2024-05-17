Gümüşhane\'de Gençlik Haftası Yarışmalarının Ödülleri Verildi

Spor

Gümüşhane'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ve Gençlik Haftası nedeniyle düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri Vali Alper Tanrısever tarafından verildi.

Valilik Toplantı salonunda düzenlenen törende ilk olarak hafta anısına milli sporcu ve gençlik merkezi üyesi tarafından Vali Alper Tanrısever'e buket takdim edildi.

Törende daha sonra hafta nedeniyle düzenlenen atletizm, kompozisyon ve şiir yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

Şiir yarışmasında birinci olan öğrenciden şiirini dinleyen Vali Tanrısever, yaptığı açıklamada "Gençlerimizin göstermiş olduğu üstün gayret ve başarılarından dolayı gurur duyuyoruz. Bu etkinlikler, gençlerimizin yeteneklerini sergilemelerine ve kendilerini geliştirmelerine olanak tanıyor. Gümüşhane olarak, gençlerimizin her daim yanında olacağız ve onların eğitimlerine, sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlamaya devam edeceğiz. Tüm katılımcıları tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Gençlerimize güveniyoruz; onların aydınlık geleceğimize ışık tutacağına inanıyoruz" dedi.

Tören hediyelerin takdimi ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu. - GÜMÜŞHANE