Gümüşhane'de Muaythai Türkiye Şampiyonası Başladı - Son Dakika
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Gümüşhane'de Muaythai Türkiye Şampiyonası Başladı

Gümüşhane\'de Muaythai Türkiye Şampiyonası Başladı

Gümüşhane'de düzenlenen Muaythai Türkiye Şampiyonası, binin üzerinde sporcunun katılımıyla başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Okul Sporları Federasyonu ve Muaythai Federasyonu tarafından düzenlenen şampiyona, 64 ilden gelen sporcuların mücadelesine sahne oluyor. 5 gün sürecek olan şampiyonaya spor severler yoğun ilgi gösteriyor.

07.05.2024 16:52
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Gümüşhane'de okul sporları kapsamında düzenlenen Muaythai Türkiye Şampiyonası binin üzerinde sporcunun katılımıyla başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Okul Sporları Federasyonu ve Muaythai Federasyonu tarafından düzenlenen ve Aydın Doğan Spor Kompleksi'nde başlayan okullar arası Muaythai Türkiye Şampiyonası yaklaşık 64 ilden binin üzerinde sporcunun katılımıyla başladı. 45 tecrübeli hakemin yönetiminde gerçekleştirilen şampiyona kıyasıya mücadelelere sahne olurken 5 gün boyunca devam edecek mücadelelere spor severler yoğun ilgi gösterdi.

"Kardeşlik ruhu içerisinde mücadelelerimiz devam ediyor"

Türkiye'nin 64 ilinden binin üzerinde sporcunun katıldığı etkinliğin yoğun ilgi gördüğünü söyleyen Muaythai ve Kick Boks Gümüşhane il Temsilcisi ve antrenör Erol Eroğlu, "Yaklaşık 64 ilden binin üzerinde sporcunun ve 45 tecrübeli hakemle birlikte bu müsabakaları sürdürüyoruz. Şu anda birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhu içerisinde mücadelelerimiz devam ediyor. İlimize sportif turizm anlamında büyük katkı sağlıyor. Kafilelerimiz şu an Gümüşhane'den ve organizasyondan mutlular biz de bunu sağladığımız için mutluyuz. İlgi var, insanlar ilk olarak önyargıyla yaklaşıyorlar ama daha branşın zevkini alınca hoşuna gidiyor. Eski ismiyle Tayland Boksu olarak adlandırılan bu sporda ritüeller var, bunlar Budizm'i yansıtıyor. Bu ritüelleri yerine getirmek zorunda sporcular. Bu davranışlar, saygıları, ringe çıkış ve inişlerindeki hal ve hareketleri de puanlamada etkili oluyor" dedi.

"Çocukları spora yönlendirerek daha iyi nesiller ortaya çıkaracağız"

Her okulun bir spor kulübü olarak görülmesi gerektiğinin altını çizen Türkiye Muaythai Federasyonu Genel Sekreteri Korkmaz Atalay, "Bakanlığımız ve Muaythai Federasyonu tarafından gerçekleştirilen bu organizasyon Okullar Arası Muaythai Gençler Türkiye Finali. Bu şampiyona Gümüşhane'de gerçekleştiriliyor. Her okulu bir spor kulübü olarak görmemiz gerekiyor bu noktada başarabilirsek, dezavantajlı ve enerjilerini atamayan çocukları spora yönlendirerek çok daha iyi nesiller ortaya çıkaracağız" diye konuştu.

Annesinin teşvikiyle Muaythai yapmaya başladığını söyleyen ve şampiyonaya Afyon'dan katılan Nazlı Sultan Barış (18), "Ben 5 yıldır bu sporu yapıyorum, annem de küçükken Muaythai yapıyordu beni teşvik etti ve bende başladım. Organizasyon çok güzel, okullardaki öğrencileri spora teşvik ediyorlar burada olduğum için çok mutluyum. Rakiplerimi izledim, kimisi iyi, kimisi kötü kazanacağıma inanıyorum" ifadelerini kullandı. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Gümüşhane'de Muaythai Türkiye Şampiyonası Başladı - Son Dakika

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