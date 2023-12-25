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Gündüz muhasebeci, akşam antrenör: Wushu Kung Fu'yu sevdirmek için gönüllü antrenörlük yapıyor - Son Dakika
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Gündüz muhasebeci, akşam antrenör: Wushu Kung Fu'yu sevdirmek için gönüllü antrenörlük yapıyor

Ankara'nın Çubuk ilçesinde yaşayan milli antrenör Halit Erdemir, gündüz mali müşavirlik yaparken, akşamları gönüllü olarak Wushu Kung Fu antrenörlüğü yaparak gençleri şampiyonalara hazırlıyor. Erdemir, gençleri kötü alışkanlıklardan korumak ve milli takıma sporcu yetiştirmek amacıyla çaba gösteriyor.

Gündüz muhasebeci, akşam antrenör: Wushu Kung Fu\'yu sevdirmek için gönüllü antrenörlük yapıyor
25.12.2023 - 19:59,
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- Gündüz muhasebeci, akşam antrenör

Wushu Kung Fu'yu sevdirmek için yaklaşık 10 yıldır gönüllü olarak antrenörlük yapıyor

ANKARA - Ankara'nın Çubuk ilçesinde yaşayan milli antrenör Halit Erdemir, gündüz halde mali müşavirlik yaparken, akşamları ise gönüllü Wushu Kung Fu antrenörlüğü yaparak gençleri şampiyonalara hazırlıyor.

Ankara'nın Çubuk ilçesinin Güldarpı mahallesinde yaşayan ve gündüz sebze halinde mali müşavirlik yapan 42 yaşındaki milli antrenör Halit Erdemir, yaklaşık 10 yıldır ilçede gençlere Wushu Kung Fu eğitimi veriyor.

Gençleri kötü alışkanlardan korumak ve milli takıma sporcu yetiştirmek amacıyla gönüllü olarak mesaisinden sonra akşamları Wushu Kung Fu öğreten Erdemir, antrenörlük kimliğinin yanı sıra sporcu yönüyle dikkati çekiyor.

Eğitim verdiği sporcu çocukların hem kötü alışkanlıklardan uzaklaşması hem de milli takıma seçilebilmeleri için çaba gösteren Erdemir, geçtiğimiz yıl ilçede hizmete açılan Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ait Gençlik Merkezi'nde eğitimlerini sürdürüyor.

Önceki yıllarda öğrencilerine kısıtlı imkanlarla spor yaptırmaya çalıştığını anlatan Erdemir, şimdilerde daha iyi imkanlarda gençleri sporu sevdirmeye çalıştığını ve şampiyonalara hazırlandığını söyledi.

Wushu'nun Çin savunma savaş sanatı olduğunu dile getiren Halit Erdemir, 50'nin üzerinde sporcusunun olduğunu ve her geçen gün sporcu sayısının arttığını kaydetti.

Kaynak: İHA
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erdemir, Ankara, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Gündüz muhasebeci, akşam antrenör: Wushu Kung Fu'yu sevdirmek için gönüllü antrenörlük yapıyor - Son Dakika


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