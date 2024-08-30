Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Oryantiring Şampiyonası Bergama'da devam ediyor

Spor

12. Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Oryantiring Şampiyonası İzmir'in Bergama ilçesinde üçüncü gün mücadelesiyle devam etti.

22 ülkeden 730 sporcunun yer aldığı organizasyonda bugün Karaveliler'deki parkurda uzun mesafe mücadelesi yapıldı.

Etkinlikte Güneydoğu Avrupa Oryantiring Şampiyonası'nın yanı sıra 3. Pergamon O-Week Oryantiring Yarışları ve Güneydoğu Avrupa Masterlar Oryantiring Şampiyonası gerçekleştiriliyor.

Yarın Karaveliler'deki orta mesafe ve bayrak yarışı mücadeleleri ile devam edecek şampiyona, 1 Eylül Pazar günü tamamlanacak.