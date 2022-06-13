Güneydoğu'nun ilk ultra trail koşusu Yesemek Açık Hava Müzesi'nde yapıldı - Son Dakika
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Güneydoğu'nun ilk ultra trail koşusu Yesemek Açık Hava Müzesi'nde yapıldı

13.06.2022 11:20
Güneydoğu'nun ilk ultra trail koşusu Yesemek Açık Hava Müzesi'nde yapıldı

Güneydoğu'nun ilk patika koşusu 'Yesemek Ultra Trail', Yakın Doğu'nun en büyük taş ocağı ve heykel işleme atölyesi olan Yesemek Açık Hava Müzesi'nde düzenlendi.

Güneydoğu'nun ilk patika koşusu 'Yesemek Ultra Trail', Yakın Doğu'nun en büyük taş ocağı ve heykel işleme atölyesi olan Yesemek Açık Hava Müzesi'nde düzenlendi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin ilk patika koşusu 'Yesemek Ultra Trail', 'Tarihini Adımla' sloganıyla gerçekleştirildi. UNESCO Dünya Mirası Geçici listesinde bulunan Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi'nde gerçekleştirilen koşuya 415 sporcu katılırken, 6 kategoride düzenlenen yarışmalarda 5 ile 65 kilometre arasında değişen koşular düzenlendi.

Sporcular, yarışma ile Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi ile Tilmenhöyük Arkeoloji Parkı'nın tarihi güzellikleriyle buluştu. Yarışma sonunda ise parkuru başarıyla tamamlayan sporculara, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Erdem Güzelbey, İslahiye Kaymakamı Mustafa Anteplioğlu ve İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural tarafından ödülleri verildi.

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Kaynak: İHA

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Güneydoğu'nun ilk ultra trail koşusu Yesemek Açık Hava Müzesi'nde yapıldı - Son Dakika

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